ABD zirvedeki yerini korudu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesinin yaşandığı dokuzuncu gün sonunda ABD, genel sıralamada liderliğini sürdürdü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyonda 26 altın, 21 gümüş, 22 bronz olmak üzere 69 madalyaya ulaşan ABD, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.

ABD'nin ardından 15 altın, 16 gümüş ve 7 bronzla 38 madalyası bulunan Büyük Britanya, ikinci sıraya yükseldi. 15 altın, 13 gümüş ve 17 bronz olmak üzere 45 madalyaya sahip Çin ise üçüncü sıraya indi.

Bir gümüş madalyası bulunan Türkiye ise 54'üncülüğe geriledi.