ABD gözaltındaki 7 FIFA yetkilisinin iadesini istedi

CENEVRE - ABD, FIFA'da yolsuzluk iddiaları kapsamında gözaltında bulunan 7 FIFA yetkilisinin iade edilmesi için İsviçre'ye resmi başvuruda bulundu.



İsviçre Adalet Bakanlığı'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin talebi üzerine Zürih'te mayıs ayında gözaltına alınan 7 FIFA yetkilisi hakkında yine ABD'nin Bern Büyükelçiliği'nden yapılan resmi başvuruyla bu ülkeye iade edilmesine yönelik talebin alındığı ifade edildi.



Açıklamada, FIFA yetkililerin iade talepleri ile ilgili duruşma yapılacağı, ilgili kişilerin ve bunların avukatlarının iade talebine karşı yanıtlarını almak için 14 günlük bir süre verileceği belirtildi. Yeterli gerekçe varsa bu zaman sınırının 14 gün daha uzatılabileceği ve duruşmalar ve ilgili kişilerin yanıtları sonrasında bakanlığın sonraki birkaç hafta içinde iadesiyle ilgili kararını vereceği ifade edildi.



FIFA'dan bir yetkilinin, ABD'ye iade edilme süreci sonuçlanana kadar serbest kalma talebine yönelik temyiz başvurusu 26 Haziran'da reddedilmişti.



Gözaltına alınanlar arasında, FIFA Başkan Yardımcısı Jeffrey Webb, eski FIFA Başkan Yardımcısı Eugenio Figueredo ile FIFA yetkilileri Jose Maria Marin, Eduardo Li, Rafael Esquivel, Julio Rocha ve Costas Takkas bulunuyor.



FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alındığı 27 Mayıs'ta Zürih'te düzenlenen operasyonla, 2018 ve 2022 Dünya Kupası kapsamında "kara para aklandığı" gerekçesiyle açılan soruşturmanın gölgesinde 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter, 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında da Blatter, seçildikten 4 gün sonra, istifa edeceğini açıklamıştı.

