Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94090
ALTIN
255.987
DOLAR
6.6295
STERLİN
8.5152
EURO
7.6968
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası

Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da, karşılaşmanın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası

Denizlispor'u 4-0 mağlup eden Altınordu'da, karşılaşmanın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner, abartılı gol sevinci nedeniyle 3 maç kadro dışı bırakıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 16:51
0 Okunma
Abartılı gol sevincine kadro dışı bırakma cezası

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dün oynanan Denizlispor maçında takımın ilk golünü atan Hüseyin Atakan Üner'in, Denizlispor'dan yetişmiş bir futbolcu olduğunu belirtti.

Hüseyin Atakan Üner için yetiştirme bedeli olarak Denizlispor'a 375 bin lira ödediklerini ve ikinci satış gelirlerinden yüzde 30 vermeyi yazılı olarak taahhüt ettiklerini aktaran Özkan, bu futbolcuya oryantasyon eğitimi verdiklerini kaydetti.

Özkan, Hüseyin Atakan Üner'in farkettirmeden yaptıkları sınavları geçtiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Ama insanoğlunun yaptığı sınavlar ile hayatın içinden çıkan sınavlar aynı değil işte. Esas olan, hayat sınavından geçmek. Golü attıktan sonra yaptığı büyük terbiyesizlik. Tecrübeli bir oyuncu yapsaydı, bugün biletini keserdim. Dün Hüseyin Atakan, hayat sınavından ikmale kaldı. Altınordu Arması Yediemini sıfatıyla, 'Çocuklarımız geleceğimiz.', 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu.', 'Türkiye'nin Altınordu'su.' ana sloganlarımızda yara açan Hüseyin Atakan'ı, 3 maç kadro dışı bırakıyorum. 'Çevir kazı yanmasın.' yapmadığımızı ispat etmek için, ibretialem için, yani Allah'ın dışında hiç kimseye müdanamız olmadığını herkesin anlaması için, bu 3 maçta sahaya Hüseyin Atakan'ın yerine, bir A takım oyuncumuz ile değil, 18 yaş altı takımımızın sol açığı Berkay Görmez ile çıkacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigAbartılı GolDenizlisporHüseyin Atakan Üner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
Kasımpaşa'dan tarihinin en iyi sezon başlangıcı
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
'Fenerbahçe'ye imza atmak bir hayalin gerçekleşmesidir'
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası 18. ayağı yapıldı
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Güzel futbolla, net bir galibiyet aldık"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"
"Galatasaray galibiyeti sıradan bir hadise değil"
Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik
Erdoğan'dan milli sporcuya tebrik
Guliyev'in hedefi olimpiyat altını
Guliyev'in hedefi olimpiyat altını
Mustafa Cengiz yönetimi, genel kuruldan yetki isteyecek
Mustafa Cengiz yönetimi, genel kuruldan yetki isteyecek
Ronaldo-Messi rekabeti bitti
Ronaldo-Messi rekabeti bitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ