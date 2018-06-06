AA 'Futbol Şöleni'ne hazır

İSTANBUL

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu 2018 FIFA Dünya Kupası 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da gerçekleştirilecek.

32 takımın 8 grupta yer aldığı turnuvaya, Rusya'nın 11 şehrindeki 12 stat ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı (AA), özel haberler, dosyalar, takım incelemeleri, özel röportajlar ve maç haberleriyle Dünya Kupası'nın tüm heyecanını abonelerine ulaştıracak.

Daha önce oynanmış 20 Dünya Kupası'nın tarihçesinin yer aldığı haberler, 8 gruptaki 32 takımın geniş tanıtımı, her maç öncesinde iki takım arasındaki rekabetin anlatıldığı haberler, özel röportajlar, maç takvimi, statlar, Dünya Kupası'nın unutulmaz anları ve notlarının yer aldığı dosya haberler, Rusya'dan tüm gelişmeler ve 64 maçın detaylı haberleri Anadolu Ajansı tarafından servis edilecek.

Anadolu Ajansı turnuvayı, Moskova'daki bürosunun yanı sıra Türkiye'den gidecek 6 kişilik ekiple takip edecek.

Grup maçlarının yüzde 70'ine akredite olan AA foto muhabirleri müsabakaları yerinde takip edecek. Grup aşamasından sonra ise tüm maçlarda ise AA muhabirleri ve foto muhabirleri görev alacak.

Dünya Kupası öncesi ve süresince 100'den fazla özel haber servis edilecek. Bu haberlerden 21'i infografikli olarak abonelere ulaştırılacak. Ayrıca her günün maç programı grafikli şekilde verilecek.

Haberler 13 dilde yayınlanacak

AA'nın Dünya Kupası haberleri, İngilizce, Arapça, Farsça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Fransızca, İspanyolca, Rusça, Makedonca, Endonezce, Arnavutça, Kürtçe'nin Soranca ve Kurmanca dil gruplarından da tüm dünyaya servis edilecek.

Portekizli Cristiano Ronaldo, Arjantinli Lionel Messi ve Mısırlı Muhammed Salah gibi yıldızların sahne alacağı turnuva ile ilgili haberler, sosyal medyadan da farklı hashtaglerle paylaşılacak.

AA internet sitesinde "Rusya 2018" ismiyle bir kategori oluşturuldu. Kupayla ilgili tüm haberlere tek link üzerinden ulaşılabilecek. Şampiyona öncesi ve boyunca hazırlanan infografikler, kupa tarihi, GIF'ler, videolar, multimedya çalışmalar ile dolaşıma sokulacak.