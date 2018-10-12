A Millilerden golsüz prova

RİZE

Türkiye ve Bosna Hersek A milli takımları arasında Rize'de oynanan hazırlık maçı golsüz eşitlikle tamamlandı.

14. dakikada Bosna Hersek gole çok yaklaştı. Defansta Çağlar Söyüncü'nün hatasında topu rakibinden kapan Dzeko, ara pasını Visca'ya gönderdi. Visca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta kaleci Sinan Bolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada ikili mücadelede Cengiz Ünder'in ayağından topu kapan Zakaric'in ceza sahası içi sol çaprazında yerden şutunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Visca'nın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek defansının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından yerden sert şutunda, Şener Özbayraklı'ya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Cengiz Ünder'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Sehic topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Oğuzhan Özyakup bekletmeden topu boş durumdaki Enes Ünal'ın önüne bıraktı. Enes, kaleci ile karşı karşıya kaldığı boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

34. dakikada Oğuzhan Özyakup'ın pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada gelişen Bosna Hersek atağında, Cimirot'un ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in ceza sahası içerisine ortasında Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.



70. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında kaleci Begovic ile karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



72. dakikada Cenk Tosun'un düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu, yaklaşık 25 metreden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.



84. dakikada Yunus Mallı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Cenk Tosun'un röveşata vuruşunda top az farkla auta çıktı.



Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamladı.

Lucescu: Cengiz ve Hakan'dan artık gol atmalarını bekliyoruz A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Cengiz ve Hakan'dan artık gol atmalarını bekliyoruz. Ceza sahasında daha bitirici olmalarını bekliyorum." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya karşılaşmasından önce Bosna Hersek ile çok iyi bir maç oynadıklarını söyledi.

Rusya ile 3 gün sonra zor bir maça çıkacaklarını belirten Rumen teknik adam, "Maçın ritminden memnunum. İki ekibin de güçleri eşitti. Rakip oyuncular yaklaşık 5 yıldır birlikte oynuyor. Bugün Okay çok iyi oynadı. Çağlar, kendi takımında 1 dakika süre alamadı ama bugün iyiydi. Bu maçlar bu oyuncular için iyi deneyim oluyor. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım. Gelecekleri için çok iyiydi. Ertuğrul, Mert ve Berkay için çok mutluyum. Bunlar Türk Milli Takımı'nı inşa edeceğimiz gençler." diye konuştu.

Lucescu, karşılaşmada çok sayıda gol fırsatı yakaladıklarını anımsatarak, "Bunları değerlendiremedik. Sonuç farklı olabilirdi. Son dakikalarda rakibi baskı altına almıştık. Şimdi önümüzde Rusya maçı var. Oyuncularımın bu seviyede performans göstermelerinden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Rize'de iyi bir atmosferde oynadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, taraftarların tribünleri doldurarak takıma güzel destek verdiğini dile getirdi.

"Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz"

Rusya ve Bosna Hersek maçının aynı seviyede olduğunun altını çizen Lucescu, şöyle devam etti:

"Rusya'ya gücümüzü bilerek gidiyoruz. Bu maçın bize çok yardımı oldu. Rusya'ya karşı ilk maçta iyi oynadık ve oyunun hakimiydik. Yazık ki az gol attık. Cengiz ve Hakan'dan artık gol atmalarını bekliyoruz. Ceza sahasında daha bitirici olmalarını bekliyorum. Defans oyuncularından bunu bekleyemem. Cenk kendi ekibinde şimdilik az oynuyor. Mental olarak hazır olması lazım."

Mircea Lucescu, şu değerlendirmede bulundu:

"Soçi'ye kazanmak için gidiyoruz. Bu bizim için en iyi çözüm olacak. Ekibimden memnunum. Her maç daha iyi oynuyoruz. Sanıyorum ki Avrupa'nın en geç ekibiyiz ve her maç üzerine koyarak gidiyoruz."