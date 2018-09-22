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A Milliler Arjantin'i farklı yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin'i 63-37 yendi.

A Milliler Arjantin'i farklı yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Arjantin'i 63-37 yendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 18:10
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A Milliler Arjantin'i farklı yendi

İSTANBUL

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk 5'te yer alan tüm oyuncularının skor bulduğu mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünü 15-8 üstün geçti. Arjantin, Gonzalez'in skorer oyunuyla farkın çift hanelere çıkmasına izin vermese de ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 19-11 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Olcay Çakır Turgut'un 12. dakikadaki isabetli atışıyla farkı çift hanelere (21-11) yükselterek giren milliler, Tuğçe Canıtez'in 14. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 14'e çıkardı: 25-11. Arjantin, Rosset'in skorer oyunuyla 15. dakikaya girilirken 7-0'lık seri yakaladı ve farkı tek hanelere düşürdü: 25-18. Periyodun son bölümünde boyalı alanda etkili olan milli takım, soyunma odasına 33-20 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğine Tilbe Şenyürek ve Ayşe Cora'nın üç sayılık basketleriyle başlayan milliler, 24. dakikada farkı 25 sayıya taşıdı: 45-20. Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreği 4 sayıyla tamamlayan rakibi karşısında son periyoda 27 sayı farkla (51-24) üstün girdi.

Son çeyrekte Asena Yalçın'ın üç sayılık basketiyle 33. dakikada farkı 32 sayıya (56-24) yükselten A Milli Takım, parkeden 63-37 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Basketbol TakımıArjantin2018 FIBA Dünya Kupası
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