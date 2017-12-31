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A Milliler, 2017'de...

A Milli Futbol Takımı, 2017'de beklentinin altında kaldı

A Milliler, 2017'de...

A Milli Futbol Takımı, 2017'de beklentinin altında kaldı

31 Aralık 2017 Pazar 12:45
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A Milliler, 2017'de...
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Ay-yıldızlı ekip, 2017'de yaptığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 karşılaşmada yenildi. A Milli Takım, 2017'deki maçlarda 14 gol atarken kalesindeki 14 gole engel olamadı. Milliler, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi.

Türk futbolu, A Milli Takım bazında 2017 yılında beklentinin altında kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, 2017'de 6'sı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 4'ü özel olmak üzere 10 maç yaptı. Milliler, resmi karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran milli takım, kalesindeki 8 golü engelleyemedi.

Milliler, 2017'de yaptığı 4 özel maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 kez yenildi. Bu müsabakalarda 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 6 gol gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası'na gidilemedi

A Milli Takım, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedi.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 10 maç sonunda I Grubu'nda 4. sırada yer alarak elemeleri geçemedi.

Teknik adam değişti

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Ay-yıldızlı ekibin başında 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile temmuz ayında yollar ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın yerine Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi.

En fazla süreyi Çağlar Söyüncü aldı

A Milli Takım'ın 2017 yılında yaptığı 10 maçta en fazla şansı genç savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü buldu.

Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Çağlar, ay-yıldızlı ekibin 2017'de oynadığı 9 karşılaşmada görev yaptı ve 737 dakika ile en fazla süren alan futbolcu oldu.

Çağlar'ı 720 dakika ile Medipol Başakşehirli Volkan Babacan, 660 dakika ile Beşiktaşlı Cenk Tosun izledi.

En golcü Cenk Tosun

A Milli Takım'da 2017'de forma giyen 41 futbolcudan 8'i gol sevinci yaşayabildi.

Ay-yıldızlı ekibin 2017 yılında yaptığı 10 maçta attığı 14 golün 5'ini Cenk Tosun kaydetti. Cenk, milli takımın en golcü ismi olarak ön plana çıktı.

Cenk Tosun'u 3 golle Cengiz Ünder takip etti. Milli takımda Volkan Şen, Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Emre Mor, Ahmet Çalık ve Emre Akbaba, 2017'de birer kez fileleri havalandırdı.

En "hırçın" Çağlar Söyüncü

A Milli Takım'da 2017 yılında 15 farklı futbolcuya 20 kez sarı kart çıkarken, kırmızı kart gören ise olmadı.

Ay-yıldızlı ekipte 2017'de en çok süre alan oyuncu olan Çağlar Söyüncü, aynı zamanda en "hırçın" futbolcu olarak dikkati çekti.

Genç stoper, forma giydiği 9 maçta 3 sarı kart gördü. Millilerde Çağlar'ı ikişer sarı kartla Cenk Tosun, Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli FutbolA Milli Takım
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