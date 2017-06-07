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A Milli Takım Kosova maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım Kosova maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
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A Milli Takım Kosova maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'un İşkodra şehrinde Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, Slovenya'nın Portoroz bölgesinde kampa girdi. Milliler, ilk çalışmasını Koper bölgesindeki Bonifika Stadı'nda yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına açık yapılan idmanda dünkü Makedonya müsabakasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirildi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Arda Turan ve Serdar Gürler kadrodan çıkarıldı

Milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan ile özel izinli olan Serdar Gürler, aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Slovenya'nın Portoroz kentinde kampa giren A Milli Takım'da Arda Turan ve Serdar Gürler aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

Volkan Şen sakatlandı

Millilerde sakatlanan Volkan Şen, idmanı yarıda bıraktı.

Ay-yıldızlı ekibin yaptığı çift kale maçta Semih Kaya'nın müdahalesiyle sol ayağından sakatlanan Volkan'a milli takım sağlık ekibi müdahale etti. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Volkan Şen, idmana devam edemedi. Ayağı sarılan Volkan, sahayı sekerek terk etti.

AA

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A Milli Takımönce Vatan
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