Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

A Milli Takım grubu son sırada tamamladı

2015 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Grand Prix'sinde Türkiye, C Grubu'ndaki 3. ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek, grubu son sırada tamamladı.

A Milli Takım grubu son sırada tamamladı

2015 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Grand Prix'sinde Türkiye, C Grubu'ndaki 3. ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenilerek, grubu son sırada tamamladı.

05 Temmuz 2015 Pazar 21:26
386 Okunma
A Milli Takım grubu son sırada tamamladı
ANKARA  - 2015 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Grand Prix'sinde Türkiye, C Grubu'ndaki 3. ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Takım, sonuncu sırada yer aldı. 

İtalya, etkili başladığı karşılaşmanın ilk setinde, birinci teknik molaya 8-6  önde girdi. Türkiye, Polen Uslupehlivan ve Güldeniz Önal ile skor üretse de rakibi karşısında etkili olmayı başaramadı. İtalya, ikinci teknik molasını 16-13 üstün tamamladığı seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. 

İkinci sete etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Hücumda iyi organize olan ay yıldızlı ekip, farkı çabuk açtı ve ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. İtalya karşısında, Neriman Özsoy ve Polen Uslupehlivan ile sayılar bulan A Milli Takım, ikinci teknik molayı da 16-14 üstün geçti. Molanın ardından bloktaki etkinliğini artıran İtalya eşitliği sağladı (20-20). Türkiye, hücumda yaptığı basit hatalarla seti 25-23 rakibine kaptırdı ve 2-0 geriye düştü.  

Milli Takım, 3. sete 4-0'lık seriyle başladı. Çabuk toparlanan İtalya, öne geçti ve ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Molanın ardından hücumdaki etkisini artıran İtalya farkı açtı ve ikinci teknik molaya da 16-10 önde girdi. Farkı eritmeyi başaramayan milliler karşısında rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, seti 25-17 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.    

C Grubu'nda galibiyet elde edemeyen Türkiye, 3 yenilgi ve sıfır puanla 4. sırada yer aldı. İtalya ise 6 puanla grup ikincisi oldu. 

Akbaş: Yorgunluk bizde kırılmalara neden oldu

A Milli Takım Antrenörü Ferhat Akbaş, maçın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Çok daha iyi mücadele edebilirdik" dedi.

Bakü'deki Avrupa Oyunları'nın ardından hem fiziksel hem mental olarak yorgun olduklarını dile getiren Akbaş, "Bu yorgunluk bizde kırılmalara neden oldu. Örneğin ilk 2 sette çok iyi mücadele ettik ama en kritik anlarda yorgunluklar devreye girdi. Diğer turlarda daha iyi olmaya çalışacağız ama daha önce de söylediğimiz gibi bu sezon asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç almak. Hazırlıklarımız bu yönde devam edecek" diye konuştu.

A Milli Takım, 10-12 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Kaliningrad kentinde yapılacak 2. ayak maçlarında, Sırbistan, ABD ve Rusya ile karşılaşacak. 

2. Ayak maçları Rusya'da

A Milli Takım, 10-12 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Kaliningrad kentinde yapılacak 2. ayak maçlarında, sırasıyla, Sırbistan, ABD ve Rusya ile karşılaşacak. 3. ayak maçları, 17-19 Temmuz'da Almanya, finaller ise 22-26 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek.  

C Grubu maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle: 

Takımlar O G M AS VS P
1.ABD 3 3 0 9 2 9
2.İtalya 3 2 1 7 3 6
3.Belçika 3 1 2 3 6 3
4.Türkiye 3 0 3 1 9 0

AA

Son Güncelleme: 06.07.2015 08:59
Anahtar Kelimeler:
Voleybolönce VatanA Milli TakımGrupSon Sıra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ