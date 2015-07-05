A Milli Takım grubu son sırada tamamladı

ANKARA - 2015 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Grand Prix'sinde Türkiye, C Grubu'ndaki 3. ve son maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Grupta galibiyeti bulunmayan A Milli Takım, sonuncu sırada yer aldı.

İtalya, etkili başladığı karşılaşmanın ilk setinde, birinci teknik molaya 8-6 önde girdi. Türkiye, Polen Uslupehlivan ve Güldeniz Önal ile skor üretse de rakibi karşısında etkili olmayı başaramadı. İtalya, ikinci teknik molasını 16-13 üstün tamamladığı seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan taraf, Türkiye oldu. Hücumda iyi organize olan ay yıldızlı ekip, farkı çabuk açtı ve ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. İtalya karşısında, Neriman Özsoy ve Polen Uslupehlivan ile sayılar bulan A Milli Takım, ikinci teknik molayı da 16-14 üstün geçti. Molanın ardından bloktaki etkinliğini artıran İtalya eşitliği sağladı (20-20). Türkiye, hücumda yaptığı basit hatalarla seti 25-23 rakibine kaptırdı ve 2-0 geriye düştü.

Milli Takım, 3. sete 4-0'lık seriyle başladı. Çabuk toparlanan İtalya, öne geçti ve ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. Molanın ardından hücumdaki etkisini artıran İtalya farkı açtı ve ikinci teknik molaya da 16-10 önde girdi. Farkı eritmeyi başaramayan milliler karşısında rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, seti 25-17 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

C Grubu'nda galibiyet elde edemeyen Türkiye, 3 yenilgi ve sıfır puanla 4. sırada yer aldı. İtalya ise 6 puanla grup ikincisi oldu.

Akbaş: Yorgunluk bizde kırılmalara neden oldu

A Milli Takım Antrenörü Ferhat Akbaş, maçın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Çok daha iyi mücadele edebilirdik" dedi.

Bakü'deki Avrupa Oyunları'nın ardından hem fiziksel hem mental olarak yorgun olduklarını dile getiren Akbaş, "Bu yorgunluk bizde kırılmalara neden oldu. Örneğin ilk 2 sette çok iyi mücadele ettik ama en kritik anlarda yorgunluklar devreye girdi. Diğer turlarda daha iyi olmaya çalışacağız ama daha önce de söylediğimiz gibi bu sezon asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç almak. Hazırlıklarımız bu yönde devam edecek" diye konuştu.

A Milli Takım, 10-12 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Kaliningrad kentinde yapılacak 2. ayak maçlarında, Sırbistan, ABD ve Rusya ile karşılaşacak.

2. Ayak maçları Rusya'da

A Milli Takım, 10-12 Temmuz tarihlerinde Rusya'nın Kaliningrad kentinde yapılacak 2. ayak maçlarında, sırasıyla, Sırbistan, ABD ve Rusya ile karşılaşacak. 3. ayak maçları, 17-19 Temmuz'da Almanya, finaller ise 22-26 Temmuz'da ABD'de düzenlenecek.

C Grubu maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P

1.ABD 3 3 0 9 2 9

2.İtalya 3 2 1 7 3 6

3.Belçika 3 1 2 3 6 3

4.Türkiye 3 0 3 1 9 0