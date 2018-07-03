A Milli Kadın Voleybol Takımı'na karşılama

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Uluslar Ligi Finalleri'nde gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

Nanjing kentindeki organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama organizasyonu düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyon yetkilileriyle ailelerin yer aldığı karşılamada, milli takım sporcularına çiçek verildi.

TVF Başkanı Üstündağ, çok önemli takımlara karşı oynadıklarını aktararak, "Mutlu olmamak mümkün değil. Çok önemli bir başarı elde ettik. Türk Milli Takımı jenerasyon değişikliğine gitti. Son Avrupa Şampiyonası'ndan 6 oyuncu değişik. Genç oyuncular takviye edildi. Bu değişimin ardından kısa sürede bu başarı elde edildi. Eylül sonunda Japonya'da Dünya Şampiyonası, 2019'da Ankara'da Avrupa Şampiyonası ve 2020'de Tokyo'da olimpiyatlar.... Asıl hedef bunlar. Son şampiyon ABD karşısında oynadığımız oyun ortada. Brezilya gibi bir devi yarı finalde 3-0'la geçtik. Çok önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bunun devamı gelecek, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Finallerde "En İyi Orta Oyuncu" seçilen milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da coşkulu karşılamadan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirerek "Gümüş madalyayla ülkemize döndüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. Bu yeni jenerasyonun önü bence çok açık. Bu turnuvada kazanılan gümüş madalya öz güven için çok önemliydi. Çok keyif aldık, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Önümüz çok açık." değerlendirmesinde bulundu.