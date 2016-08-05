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A Milli Kadın Basketbol takımı Rio'da birçok problemle karşılaştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesi, konakladığı Olimpiyat Köyü'ndeki doğalgaz ve su tesisatı sorunları ile yiyeceklerin kalitesizliği gibi birçok problemle karşı karşıya kaldı.

A Milli Kadın Basketbol takımı Rio'da birçok problemle karşılaştı

A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesi, konakladığı Olimpiyat Köyü'ndeki doğalgaz ve su tesisatı sorunları ile yiyeceklerin kalitesizliği gibi birçok problemle karşı karşıya kaldı.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:45
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A Milli Kadın Basketbol takımı Rio'da birçok problemle karşılaştı

 A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesi, 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde konakladığı binanın altyapı eksikliğinden dolayı birçok sorunla karşılaşıyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesinden alınan bilgiye göre Rio de Janeiro'nun Barra bölgesindeki Olimpiyat Köyü'nde kalan sporcular, doğalgaz ve su tesisatındaki sorunlar ile yiyeceklerin kalitesizliği gibi problemler yaşıyor.

Doğalgaz tesisatındaki aksaklıklar, millilerin bulunduğu binada iki kez güvenlik alarmının çalmasına neden oldu.

Olimpiyat Köyü'nde çıkan yemeklerin kalitesinden şikayet eden milli takım kafilesi, yiyeceklerini dışarıdan sipariş vermek durumunda kaldı.

Tesisatlardaki yetersizlik, oda tavanlarından su damlalarının akmasına da sebep oldu. Sorunun giderilmesi için birçok kez tesisatçı çağrıldı.

Daha önce Avustralya Olimpiyat Milli Takımı, tesislerin su ve elektrik şebekesinde sorun olduğu ve bu durumun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Olimpiyat Köyü'ne yerleşmeyi reddetmişti. Sonrasında Olimpiyat Köyü'ne yerleşen Avustralya kafilesinin kaldığı binanın bodrum katında küçük çaplı yangın çıkmıştı.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 09:46
Anahtar Kelimeler:
2016 Olimpiyat OyunlarıA Milli Kadın Basketbol TakımıSporAvustralya Olimpiyat Milli TakımıOlimpiyat KöyüBarraRio De Janeiro
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