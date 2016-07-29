A Milli Kadın Basketbol Takımı 6 Ağustos'ta parkeye çıkıyor

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maçları, 6 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

Youth Arena ve Carioca Arena'da 6 Ağustos'ta başlayıp 21 Ağustos'ta sona erecek basketbol müsabakalarında, 12 erkek, 12 kadın olmak üzere 24 takım madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi Rio'da, ikinci kez bir olimpiyatta yer alma başarısı gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı temsil edecek. Milliler, A Grubu'nda Fransa, Japonya, Brezilya, Avustralya ve Belarus'la eşleşti.

Oyunlarda grup maçları Youth Arena'da çeyrek, yarı final ve final müsabakaları ise Carioca Arena'da yapılacak.

A ve B gruplarını oluşturan altışar takımdan 4'ü çeyrek finale çıkacak.

Takımlar ve grupları şöyle:

Erkekler:

A Grubu: Fransa, ABD, Venezuela, Sırbistan, Çin, Avustralya

B Grubu: Arjantin, İspanya, Brezilya, Litvanya, Hırvatistan, Nijerya

Kadınlar:

A Grubu: Türkiye, Fransa, Japonya, Brezilya, Avustralya, Belarus

B Grubu: Kanada, İspanya, ABD, Senegal, Sırbistan, Çin

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç takvimi şöyle:

6 Ağustos: Türkiye-Fransa

7 Ağustos: Avustralya-Türkiye

9 Ağustos: Türkiye-Japonya

11 Ağustos: Belarus-Türkiye

13 Ağustos: Türkiye-Brezilya