(A) Milli Futbol Takımı'nın Avusturya kampı

İlk yarım saati basına açık olan antrenmana ısınma ve düz koşuyla başlayan A milliler, daha sonra üç ayrı gruba ayrılarak beşe iki çalıştı ve çift kale maç yaptı.

Basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın, A millileri, 24 Mayıs'ta Gürcistan Milli Takımı ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi taktik çalıştırdığı öğrenildi.

Bu arada saha kenarına üzerinde geniş açı objektif bulunan ''Hi-Pod'' adlı bir cihaz yerleştirilerek tüm antrenman kayıt altına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, bu cihazın yaptığı kayıtların daha sonra teknik direktör Avcı ve milli futbolcular tarafından izlenerek tartışılacağını belirtti. (A) Milli Futbol Takımı'nın ilk antrenmanına kaleci Volkan Demirel sakatlığı nedeniyle Engin Baytar ve Tunay Torun ise izinli oldukları için katılmadı.

Kaleci Volkan Demirel'in, konaklanan Krallenhof Oteli Spor Salonu'nda özel olarak çalıştırıldığı belirtildi.

Millilerin ilk antrenmanını bölgede yaşayan yaklaşık 100 Türk vatandaşı ile bazı Avusturyalılar da izledi.

