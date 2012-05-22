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(A) Milli Futbol Takımı'nın Avusturya kampı

2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında Leogang bölgesinde kampa giren (A) Milli Futbol Takımı ilk çalışmasını Steinberg Stadı'nda gerçekleştirdi.

(A) Milli Futbol Takımı'nın Avusturya kampı

2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlık kapsamında Leogang bölgesinde kampa giren (A) Milli Futbol Takımı ilk çalışmasını Steinberg Stadı'nda gerçekleştirdi.

22 Mayıs 2012 Salı 09:09
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(A) Milli Futbol Takımı'nın Avusturya kampı

     İlk yarım saati basına açık olan antrenmana ısınma ve düz koşuyla başlayan A milliler, daha sonra üç ayrı gruba ayrılarak beşe iki çalıştı ve çift kale maç yaptı.
     Basın mensuplarının dışarı çıkarılmasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın, A millileri, 24 Mayıs'ta Gürcistan Milli Takımı ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi taktik çalıştırdığı öğrenildi.
      Bu arada saha kenarına üzerinde geniş açı objektif bulunan ''Hi-Pod'' adlı bir cihaz yerleştirilerek tüm antrenman kayıt altına alındı.
     Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, bu cihazın yaptığı kayıtların daha sonra teknik direktör Avcı ve milli futbolcular tarafından izlenerek tartışılacağını belirtti. (A) Milli Futbol Takımı'nın ilk antrenmanına kaleci Volkan Demirel sakatlığı nedeniyle Engin Baytar ve Tunay Torun ise izinli oldukları için katılmadı.
     Kaleci Volkan Demirel'in, konaklanan Krallenhof Oteli Spor Salonu'nda özel olarak çalıştırıldığı belirtildi.
     Millilerin ilk antrenmanını bölgede yaşayan yaklaşık 100 Türk vatandaşı ile bazı Avusturyalılar da izledi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 01:15
Anahtar Kelimeler:
(A) Milli
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