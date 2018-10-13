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A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:00
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A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak

İSTANBUL

A Milli Futbol TakımıUEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak.

Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.00'da başlayacak.

TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmişti.

Rusya'nın 4 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla İsveç ise son sırada yer alıyor.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli TakımRusyaUEFA Uluslar Ligi
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