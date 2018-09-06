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A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında

A Milli Futbol Takımı, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

06 Eylül 2018 Perşembe 09:59
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A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında

İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup ilk mücadelesi, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak.

Milli takımda, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Gökhan Gönül ve Abdülkadir Ömür ile tedavisi süren Ömer Bayram, Rusya karşısında forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile geride kalan haziran ayında deplasmanda oynadığı hazırlık maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Milli takım, 10 Eylül Pazartesi günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva statüsü 

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

B, C ve D Liglerinde gruplarını lider tamamlayan ekipler, sonraki turnuvada bir üst ligde mücadele edecek. A, B ve C Liglerinde gruplarını son sırada bitiren takımlar ise alt lige düşecek.

A Ligi'ndeki 12 takım arasında gruplarını ilk sırada tamamlayanlar, UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonunu belirlemek için 5-9 Haziran 2019'daki dörtlü finalde mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar, kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram, Serdar Aziz (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

AA

Son Güncelleme: 06.09.2018 10:15
Anahtar Kelimeler:
FutbolRusyaA Milli Futbol Takımı
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