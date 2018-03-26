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A Milli Futbol Takımı Karadağ'a gitti

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

A Milli Futbol Takımı Karadağ'a gitti

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

26 Mart 2018 Pazartesi 11:32
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A Milli Futbol Takımı Karadağ'a gitti

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadı'nda özel bir maç yaptıktan sonra Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta antrenmanlarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, dün akşam çalışmalarını tamamladı.

Milliler, sabah saatlerinde konakladıkları otelden ayrılarak Antalya Havalimanı'na hareket etti. Havalimanına, CIP Terminali'nden giriş yapan kafile, özel uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıKaradağ
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