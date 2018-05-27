A Milli Futbol Takımı İran'ı konuk ediyor

İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın İstanbul'da İran ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak.

Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

Türkiye ile İran 44 yıl sonra karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da ağırlayacağı İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti.

Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle kazanmıştı.

7. randevu

Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına yarın çıkacak.

İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran'ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

İlk maç 1950'de

Türkiye ve İran ilk kez, 28 Mayıs 1950'de İstanbul'daki İnönü Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmıştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 6-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Reha Eken (3), Lefter Küçükandonyadis (2) ve Halit Deringör attı.