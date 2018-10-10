Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96732
ALTIN
233.360
DOLAR
6.0937
STERLİN
8.0314
EURO
7.0087
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında
A Milli Futbol Takımı, Bosna...
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Altının gramı 233 lira seviyelerinde
Markette tüp patlatma tehdidi
Son Dakika
Markette tüp patlatma tehdidi
Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi
Son Dakika
Van'da 51 kilo 420 gram...
Adnan Oktar soruşturmasında 9 şüpheli daha gözaltına alındı
9 şüpheli daha gözaltına alındı

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın Bosna Hersek'i Rize'de ağırlayacak

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında

Ay-yıldızlı ekip, hazırlık maçında yarın Bosna Hersek'i Rize'de ağırlayacak

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:05
0 Okunma
A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek karşısında

İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Bosna Hersek'i Rize'de konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada, Rusya Futbol Federasyonundan hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Halis Özkahya olacak.

Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3. maçında 14 Ekim Pazar günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. 

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıBosna HersekTürkiyeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 yendi
Türkiye, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-1 yendi
Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda kazandı
Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda kazandı
Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı
Şampiyonlar Kupası'nı Halkbank kazandı
'Tunceli hava su ve doğa sporlarında iddialı'
'Tunceli hava su ve doğa sporlarında iddialı'
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' açıklaması
Fenerbahçe'den '3 Temmuz' açıklaması
Ağaoğlu: Zirve yarışı içinde olacağız
Ağaoğlu: Zirve yarışı içinde olacağız
UEFA ile İsrail arasında maç yayını krizi
UEFA ile İsrail arasında maç yayını krizi
Burak Yılmaz 'alacak' başvurusunu geri çekti
Burak Yılmaz 'alacak' başvurusunu geri çekti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ