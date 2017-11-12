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A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'u konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'u konuk ediyor

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.

12 Kasım 2017 Pazar 12:47
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A Milli Futbol Takımı Arnavutluk'u konuk ediyor

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Arnavutluk ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve FOX TV'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, perşembe günü oynadığı hazırlık maçında deplasmanda Romanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıÖnce Vatan GazetesiArnavutluk
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