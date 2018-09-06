Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93498
ALTIN
254.756
DOLAR
6.6125
STERLİN
8.5443
EURO
7.6858
A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı...
İran'dan nükleer tehdit
Son Dakika
İran'dan nükleer tehdit
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Son Dakika
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Son Dakika
Filistin Paraguay’da büyükelçilik açıyor
Trump'tan Kanada'ya tehdit
Trump'tan Kanada'ya tehdit

A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek VTG Süper Kupa'da mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek VTG Süper Kupa'da mücadele edecek.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:15
0 Okunma
A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya'da parkeye çıkıyor

İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek VTG Süper Kupa'da mücadele edecek.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ, 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, hazırlıklar kapsamında Almanya'da düzenlenecek VTG Süper Kupa'da sahne alacak.

Milli takım, organizasyondaki ilk maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile yapacak. Dört takımın katıldığı turnuvadaki diğer maçta ise Çekya ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Milliler, bu müsabakayı kazanması durumunda Çekya-İtalya mücadelesinin kazananıyla 8 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak. Ay-yıldızlılar, Almanya'ya yenilmesi durumunda aynı gün üçüncülük maçında mücadele edecek.

Turnuvadan sonra Türkiye'ye dönecek ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 10-13 Eylül'de Ankara'da yapacağı kampla tamamlayacak.

2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu'nda mücadele eden milliler, 14 Eylül'de Karadağ ile Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından Ljubljana'ya hareket edecek A Milli Takım, 17 Eylül'de Slovenya ile karşılaşacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında
A Milli Futbol Takımı Rusya karşısında
Löw'den Mesut Özil açıklaması
Löw'den Mesut Özil açıklaması
Nadal ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı
Nadal ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kuraları çekiliyor
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Ramil Guliyev Avrupa'da 'ayın atleti' adayı
Ramil Guliyev Avrupa'da 'ayın atleti' adayı
"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"
"Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli"
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Modern pentatlonda Türkiye'yi İlke temsil edecek
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı
Boş sözleşmeye imza attı aynı puanı topladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ