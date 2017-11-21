A Milli Basketbol Takımı'nda hedef 2'de 2

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası elemeleri B Grubu'nda Letonya ve Ukrayna ile yapacakları maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Grup maçları öncesinde Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla "Medya Günü"nde bir araya gelen Sarıca, Letonya ve Ukrayna ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirtti.

Devam eden yoğun tempoda sezon içinde önemli maçlar oynadıklarını aktaran Sarıca, çok fazla vakitlerinin olmadığını ifade etti.

Maçlar öncesinde 3 günlük bir antrenman süreci geçireceklerine vurgu yapan Ufuk Sarıca, şöyle devam etti:

"İki maçı da kazanmak en büyük arzumuz ve hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı başlattık. Bu 2 maçı kazanmak en büyük hedefimiz. Bursa'da da çok coşkulu, dolu bir salonda oynayacağımıza eminim. Uzun zamandır Bursa'da milli maç oynamıyoruz. Burada ilgi çok olacaktır. Şu an kadromuzda bulundurduğumuz oyuncularda yaş ortalamamız çok daha düşmüş durumda, çok daha genç arkadaşlarımız var. Enerjisi yüksek arkadaşlar var. Yaş ortalamamız 25. Hep bir takım dezavantajlardan bahsediyoruz ama bu sahadaki oyunumuza pozitif yansıyacaktır. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağımıza inanıyoruz."

FIBA ile THY Avrupa Ligi maç programlarının çakışması

Sarıca, bir gazetecinin, "FIBA ile THY Avrupa Ligi'nin maç programlarının çakışması nedeniyle yaşanan sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Açıkçası ben yeni sistemi çok doğru bulmuyorum." cevabını verdi.

Herkesin burada farklı hikayeleri olduğuna dikkati çeken Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür tartışmalar, hep basketbola sıkıntı getiren hadiseler. Bence bunun, iki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa basketbol daha fazla zarar görecektir. Bu yapılan sistem, herkes için sıkıntı yaratıyor. Oyuncular karar vermek durumunda bırakılıyor. Bence bu en büyük sıkıntı. Konuşup daha iyi programlanması gereken bir nokta."

"Şu andaki hava ve atmosfer çok olumlu"

Milli basketbolcu Semih Erden de yeni toplanan kadroyla henüz ikinci antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu doğrultuda bilmedikleri bir takımla karşılaşacaklarını anlatan Semih, "Şu andaki hava ve atmosfer çok olumlu. Herkes sahada farkını, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu da bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. İnşallah, evimizdeki maçı kazanıp, bir sonraki maçtan da galip ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.