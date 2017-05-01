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84 yaşında vücut geliştirme sporu yapıyor

İzmir'de 57 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunu 27 yıldır sürdüren İsmet Öztoker, görenleri şaşırtıyor.

84 yaşında vücut geliştirme sporu yapıyor

İzmir'de 57 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunu 27 yıldır sürdüren İsmet Öztoker, görenleri şaşırtıyor.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 16:47
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84 yaşında vücut geliştirme sporu yapıyor

İzmir'in Buca ilçesinde 27 yıldır vücut geliştirme sporu yapan 84 yaşındaki İsmet Öztoker, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı görüntüsüyle şaşırtıyor.

Sinemalarda büfecilik yapan ve birkaç televizyon filminde figüran olarak rol alan İsmet Öztoker, 57 yaşında emekli olduktan sonra kireçlenme problemi yaşamaya başladı.

Bunun üzerine vücut geliştirme sporu ile ilgilenmeye başlayan Öztoker, son 7 yıldır çalışmalarını Buca Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tesisleri'nde sürdürüyor.

"Bütün değerlerim normal"

İsmet Öztoker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tansiyon, şeker ve kolesterol düzeylerinin hep normal seviyede olduğunu belirterek, "6 ayda bir doktora gidiyorum, bütün değerlerimin normal olduğunu söylüyor. 'Benden sağlamsın.' diyor." ifadelerini kullandı.

Sabah kahvaltılarında yarım kilo yoğurt, 150 gram bal, 100 gram ceviz, keçiboynuzu tozu ve yulaflı bisküviden oluşan karışımı yediğini kaydeden Öztoker, "Gençler beni kıskanıyor. 'Yaşlı adam çalışıyor, neden biz çalışamıyoruz?' diye soruyorlar." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
27 Yıldır Vücut Geliştirme Sporu
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