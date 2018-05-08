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7 takım sevindi 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de doğrudan bir üst lige yükselen 7 takımın belli olduğu alt liglerde, 5 takım daha play-off'lardan bir üst lige çıkacak. Alt liglerde 18 ekip, bir alt lige düştü.

7 takım sevindi 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de doğrudan bir üst lige yükselen 7 takımın belli olduğu alt liglerde, 5 takım daha play-off'lardan bir üst lige çıkacak. Alt liglerde 18 ekip, bir alt lige düştü.

08 Mayıs 2018 Salı 12:10
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7 takım sevindi 18 takım üzüldü

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir üst lige yükselecek son 5 takım, play-off maçlarıyla belli olacak.

2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı dünkü Spor Toto 1. Lig'deki MKE Ankaragücü-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı.

Tüm alt liglerde şampiyonluğa ulaşan ekiplerin yanı sıra play-off'ta yollarına devam edecek ve ligden düşen ekipler belirlendi. Üç ligde toplam 7 takım bir üst lige çıkarken, play-off'larda 5 ekip daha yükselme şansı yakalayacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 18 takım ise bir alt lige düştü. 

Spor Toto 1. Lig

Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de 1 ekip daha play-off'tan Süper Lig'e çıkacak.

Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yer aldığı play-off'ta yarı final ilk maçları 11 Mayıs Cuma günü, rövanşları ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

Ümraniyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile Boluspor-Gazişehir Gaziantep eşleşmelerinin galibi 19 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da oynanacak finalde Süper Lig vizesi almaya çalışacak.

Spor Toto 1. Lig'de son 3 sırayı alan Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor ise gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

TFF 2. Lig

İki grupta toplam 3 takımın Spor Toto 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Hatayspor gruplarını lider tamamladı ve gelecek sezon 1. Lig'de oynamaya hak kazandı.

Ligde iki grupta dörder takım 1. Lig'e yükselmek için play-off mücadelelerine çıkacak. Beyaz Grup'ta Bandırmaspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Keçiörengücü play-off'ta yer alacak.

Takımlar ilk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerin ardından iki gruptan birer takım play-off finalinde karşılaşacak.

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı 10 Mayıs Perşembe günü, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor, Keçiörengücü-Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor ve Sakaryaspor-Bandırmaspor maçlarıyla başlayacak.

Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, Karşıyaka ve Silivrispor, Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor, Kocaeli Birlikspor ve Mersin İdmanyurdu lige veda eden ekipler oldu.

TFF 3. Lig

Üç grupta toplam 3 ekibin 2. Lig'e çıktığı TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, 3. Grup'ta ise UTAŞ Uşakspor mutlu sona ulaştı.

Her gruptan birer takımın daha 2. Lig'e yükseleceği TFF 3. Lig'de 1. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare, Kemerspor 2003, Bayrampaşa ve Düzcespor, 2. Grup'ta Ankara Demirspor, Diyarbekirspor, Tire 1922 ve Anagold 24Erzincanspor, 3. Grup'ta ise Tarsus İdmanyurdu, Sultanbeyli Belediyespor, Kızılcabölükspor ve Elaziz Belediyespor play-off maçları oynayacak.

1. Grup'ta 12 Bingölspor, Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor, 2. Grup'ta Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, 3. Grup'ta ise Aydınspor 1923, Tekirdağspor ve Arsinspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigTFF 2. Lig
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