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67. Cezmi Or Kupası yarışları yapıldı

Atletizmde ''EAA Permit'' 67. Cezmi Or Kupası yarışmaları İstanbul'da yapıldı.

67. Cezmi Or Kupası yarışları yapıldı

Atletizmde ''EAA Permit'' 67. Cezmi Or Kupası yarışmaları İstanbul'da yapıldı.

10 Haziran 2012 Pazar 11:54
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67. Cezmi Or Kupası yarışları yapıldı

İSTANBUL ENKA Sadi Gülçelik Spor Sitesi'nde gerçekleştirilen dünyanın en köklü atletizm yarışmalarından olan Cezmi Or Kupası'nda, bu yıl 27 ülkeden 55 kadın, 50 erkek toplam 105 atlet mücadele etti. 
67. Cezmi Or Kupası Yarışmaları'nın ardından 1500 metre kadınlar, 1500 metre erkekler ve 3000 metre engelli kadınlar branşlarında federasyonun rekor kırma ve baraj geçme amaçlı deneme yarışları da yapıldı.
Yarışlarda kadınlarda Dudu Karakaya ve Gamze Bulut, olimpiyat A barajını geçti.
Cezmi Or Kupası yarışmalarında 5000 metrede 15.20.00'lık derecesiyle ikinci olan Dudu Karakaya ile federasyon deneme yarışlarında 1500 metrede 4.03.42'lik derecesiyle birinci olan Gamze Bulut, olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Böylece Türkiye'nin olimpiyat barajını geçen sporcu sayısı 26'ya yükseldi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:54
Anahtar Kelimeler:
Cezmi Or
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