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654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyu güreşinde ve sonrasında spora yakışmayan görüntüler oluştu.

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyu güreşinde ve sonrasında spora yakışmayan görüntüler oluştu.

26 Temmuz 2015 Pazar 14:19
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654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyu güreşinde ve sonrasında spora yakışmayan görüntüler oluştu.

EDİRNE

Başaltı boyu pehlivanları başpehlivan İsmail Balaban'ın ikiz kardeşi Turan Balaban ve Sinan Kaya arasında başlayan güreşte, el enseler sertleşmeye başladığı anda sinirlenen Turan Balaban rakibine yumruk attı.

Güreşi durduran hakemler, karar verilmesi için iki pehlivanı da kule hakemlerinin bulunduğu yere götürdü.

Bu sırada Balaban'ın hareketine sinirlenen Sinan Kaya'nın antrenörü Ahmet Serbest, Turan Balaban'a yumruk ve tekmeyle saldırdı. Sırtından darbe alan Turan Balaban'a  bir süre buz tedavisi uygulandı. Duruma sinirlenen bazı taraftarlar da tribünden er meydanına girdi. Olayın büyümesini polis engelledi.

Kule hakemi, Turan Balaban'a rakibine yumruk attığı için kırmızı kart gösterdi. Antrenör Serbest ise tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Güreşin galibi olarak Sinan Kaya açıklandı.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 13:14
Anahtar Kelimeler:
Edirneönce VatanKırkpınarEr Meydanı Karıştı
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