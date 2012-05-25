Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

62. FIFA Kongresi Budapeşte'de başladı

FIFA Başkanı Blater: ''Daha önce Macaristan'da 1909 ve 1930 yıllarında iki kez FIFA Kongresi yapıldı. 1930 yılında FIFA'nın 27 üyesi vardı şimdi ise bu sayı 209''

62. FIFA Kongresi Budapeşte'de başladı

FIFA Başkanı Blater: ''Daha önce Macaristan'da 1909 ve 1930 yıllarında iki kez FIFA Kongresi yapıldı. 1930 yılında FIFA'nın 27 üyesi vardı şimdi ise bu sayı 209''

25 Mayıs 2012 Cuma 08:55
508 Okunma
62. FIFA Kongresi Budapeşte'de başladı

     Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 62. Olağan Kongresi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.
     FIFA Başkanı Sepp Blatter, Budapeşte Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, Macaristan'ın 1938 ve 1954 yıllarında 2 kez dünya ikinciliği kazandığını hatırlattı. 


     Macarların dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Ferenç Puşkaş ve 1950'li yıllardaki ''Altın Takım''ın unutulmadığını bildiren Blatter, ''Macaristan'da 1909 ve 1930 yıllarında iki kez FIFA Kongresi yapıldı. 1930 yılında FIFA'nın 27 üyesi vardı şimdi ise bu sayı 209'' diye konuştu.
     Blatter'in konuşmasının ardından kongrenin açılışına katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da politika ve spor arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğunu ancak politikanın bazen spora zarar verebileceğini söyledi. 
     Ukrayna ve Polonya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın birçok ülke politikacıları tarafından boykot edilmesinin futbolun ruhuna zarar verebileceğini ifade eden Orban, ''Sporun görevi, insanların ayrılmasını değil birleşmesini sağlamaktır. İnsanın hayatı boyunca öğrenmesi gereken şeyleri futbol öğretir. Buna örnek olarak centilmenlik verilebilir'' ifadelerini kullandı.
     Açılış seremonisinde piyanist Balazs Havasi ve rock şarkıcısı Endi'nin yanı sıra ünlü Macar soprano Erika Miklosa da sahne aldı.
     Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Genel Sekreteri Emre Alkin, Türkiye'nin 89 yıl önce üye olduğu FIFA'nın artık günümüzde 200'ün üzerinde üyesinin olduğunu anlatarak, kongrede dünya futbolu ve yeni gelişmeler konusunda çok önemli paylaşımların yapıldığını açıkladı.
     1996'dan bu yana aralıksız FIFA İcra Kurulu üyeliğini yürüten TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de hazır bulunduğu kongreye TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü Süheyl Önen de katılıyor.
     Kongrenin resmi toplantıları yarın Budapeşte Hungexpo'da gerçekleştirilecek.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 00:58
Anahtar Kelimeler:
FIFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ