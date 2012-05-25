62. FIFA Kongresi Budapeşte'de başladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 62. Olağan Kongresi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

FIFA Başkanı Sepp Blatter, Budapeşte Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, Macaristan'ın 1938 ve 1954 yıllarında 2 kez dünya ikinciliği kazandığını hatırlattı.



Macarların dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında gösterilen Ferenç Puşkaş ve 1950'li yıllardaki ''Altın Takım''ın unutulmadığını bildiren Blatter, ''Macaristan'da 1909 ve 1930 yıllarında iki kez FIFA Kongresi yapıldı. 1930 yılında FIFA'nın 27 üyesi vardı şimdi ise bu sayı 209'' diye konuştu.

Blatter'in konuşmasının ardından kongrenin açılışına katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da politika ve spor arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğunu ancak politikanın bazen spora zarar verebileceğini söyledi.

Ukrayna ve Polonya'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nın birçok ülke politikacıları tarafından boykot edilmesinin futbolun ruhuna zarar verebileceğini ifade eden Orban, ''Sporun görevi, insanların ayrılmasını değil birleşmesini sağlamaktır. İnsanın hayatı boyunca öğrenmesi gereken şeyleri futbol öğretir. Buna örnek olarak centilmenlik verilebilir'' ifadelerini kullandı.

Açılış seremonisinde piyanist Balazs Havasi ve rock şarkıcısı Endi'nin yanı sıra ünlü Macar soprano Erika Miklosa da sahne aldı.

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Genel Sekreteri Emre Alkin, Türkiye'nin 89 yıl önce üye olduğu FIFA'nın artık günümüzde 200'ün üzerinde üyesinin olduğunu anlatarak, kongrede dünya futbolu ve yeni gelişmeler konusunda çok önemli paylaşımların yapıldığını açıkladı.

1996'dan bu yana aralıksız FIFA İcra Kurulu üyeliğini yürüten TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in de hazır bulunduğu kongreye TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Uluslararası Etkinlikler Koordinatörü Süheyl Önen de katılıyor.

Kongrenin resmi toplantıları yarın Budapeşte Hungexpo'da gerçekleştirilecek.