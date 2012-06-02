6 maçlık ceza 5'e düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 12.05.2012 tarihinde Galatasaray ile yaptığı Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasının, 5 maça indirildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçeli eski yönetici Ali Koç, stat müdürü Ayhan Bak ve futbolcu Volkan Demirel'in saha olaylarının önlenmesi için gayret gösterdikleri, bu durumun da temsilci raporunda yazılı olması ve yayıncı kuruluştan temin edilen görüntülerden de anlaşılması karşısında 1 müsabaka indirim yapılarak, cezanın 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası şeklinde düzeltilip oy birliğiyle onandığı kaydedildi.

Bu arada, PFDK'nın Fenerbahçe Kulübü'ne verdiği 28 bin 750 lira para cezası ise onandı.

