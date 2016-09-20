6 futbolcunun doping cezasına onay

FIFA, doping gerekçesiyle federasyonlarından ceza alan 6 futbolcu hakkındaki yaptırımları, dünya genelinde genişletti.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Belarus, Cezayir, Güney Afrika, Kongo ve Maltalı futbolcuların doping nedeniyle federasyonlarından aldıkları men cezalarının onaylanarak dünya genelinde genişletildiği belirtildi.
Futboldan men cezası onanan futbolcular arasında Suudi Arabistanlı Hüseyin Zaynalddin (4 yıl), Belarus'tan Sergei Shostak (6 ay), Cezayir'den Hocine Amrous (4 yıl), Güney Afrika'dan Byron Mark Cottle (2 yıl), Kongo'dan Christian Ngudikama (2 yıl) ve Malta'dan Jacob Farrugia (2 yıl) bulunuyor.
AA