58 yılda 5 şampiyon

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla da Süper Lig'de geride kalan 58 sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında, 58 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.

Lig tarihinde Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 12, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu.

TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 14'e ulaşıyor

İlk şampiyon Fenerbahçe, son şampiyon Beşiktaş

1959 yılında ilk kez düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 59 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise 2015-2016 sezonunda Beşiktaş elde etti.

"Dört büyükler"in hasret yılları

Ligin genelinde şampiyonluklara ambargo koyan "Dört büyükler", zaman zaman mutlu sona ulaşmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından 15 yıl mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretine de son verdi.

Galatasaray ise 1972-1973 sezonunda ligi önde tamamladıktan sonra 14 yıl boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyon olarak, bu özlemi dindirdi.

"Üç büyükler" arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım olarak ise Fenerbahçe dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 7 yıl sürdü. 1988-1989 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 yıl bekledikten sonra, 1995-1996 sezonunda Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi.

Trabzonspor'un büyük özlemi

Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor, son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Son lig şampiyonluğunu 1983-1984'te Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 32 sezondur şampiyonluğa hasret.

Galatasaray'ın rekoru

Ligde 20 kezle en çok mutlu son ulaşan takım olan Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip unvanının sahibi.

Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Üst üste üçer kez şampiyon olan takımlar

Bunun yanı sıra, Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.

Bursaspor tarih yazdı

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı.

Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu.

En erken şampiyon Fenerbahçe

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

En çok puan farkıyla şampiyon Galatasaray

Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekip 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kaldı. Aradaki 12 puanlık fark, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en fazla puan farkı olarak tarihe geçti.

En çok puanla şampiyon Fenerbahçe

Ligde en çok puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertli ekip, 3 puanlı sistemde 1988-1989 sezonunda 36 maçta 93 puan toplayarak rekor kırdı.

Namağlup tek şampiyon Beşiktaş

Lig tarihinde yenilgisiz tek şampiyon Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda 30 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik alırken sahadan hiç yenilgiyle ayrılmayarak tarihi bir şampiyonluğa imza attı.

Şampiyonlardan ilginç notlar

Ligin 58 yıllık geçmişinde şampiyonların diğer ilginç rekorlarından bazıları şöyle:

-En çok yenilen şampiyon: 1980-1981 sezonunda 7 yenilgiyle Trabzonspor.

-En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

-En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6)

-En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla (2 puanlı sistemde) Trabzonspor.

Averajla şampiyon olan takımlar

Ligin geride kalan 58 sezonunda şampiyonlar 4 kez gol averajıyla belli oldu.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş ligi 50'şer puanla tamamlarken, gol averajı daha iyi olan sarı-lacivertli ekip şampiyonluğa ulaştı. 1985-1986 sezonunda ise Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde ligi en önde tamamladı. 1992-1993 sezonunda da Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla geçmeyi başardı ve şampiyonluğu kucakladı. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor ligi 82'şer puanla tamamladı. Uygulamada olan ikili averaja göre, rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertli takım şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu

Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 14 olarak tescillendi.

TFF Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin Beşiktaş Kulübünün açıklaması şöyle:

''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek Beşiktaş Jimnastik Kulübünün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.''

Konuyla ilgili TFF resmi internet sitesinde yer alan açıklama da şöyle:

''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52 E ve 2002/68 K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.''