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57 yıl sonra gelen zafer

1955'ten bu yana Portekiz'i yenemeyen A Milli Futbol Takımı, yaptığı özel maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

57 yıl sonra gelen zafer

1955'ten bu yana Portekiz'i yenemeyen A Milli Futbol Takımı, yaptığı özel maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

03 Haziran 2012 Pazar 12:56
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57 yıl sonra gelen zafer

LİZBON

Maça hızlı başlayan Portekiz, maçtaki ilk atağı geliştiren taraf oldu. Ev sahibi takım arka arkaya ataklar gerçekleştirse de Nani ve Hugo Almeida savunmayı aşmayı başaramadı. Kontratakla gol arayan Türkiye, ilk tehlikeli atağında Umut Bulut'un golüyle öne geçti.
35. dakikada soldan ceza sahası içine doğru giren Sercan'ın yerden pasında Umut bulut topu ağlara gönderdi ve Türkiye 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı
A Milli Takım, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın en iyi oyuncusu ve kader adamı olarak ortaya çıkan Umut Bulut, attığı iki golle yıldızlaştı. Bu zamana kadar Portekiz ile 8 kez oynayan ve 1955'ten bu yana maç kazanamayan Türkiye, 57 yıl aradan sonra yeniden galip gelmeyi başardı.
52. dakikada orta sahada baskıyla kapılan topla sağ çaprazda buluşan Umut, kişisel becerisini göstererek, mükemmel vurduğu topu ağlara gönderdi ve skor farkını ikiye çıkardı: 2-0
57. dakikada Portekiz'in atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nani'nin yerden şutunda top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.
88. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Selçuk'un yaptığı sert ortada, Portekiz savunması kale önünden topu uzaklaştırmayı başaramadı ve Pepe topu kendi ağlarına gönderdi. Türkiye yeniden farkı ikiye çıkardı: 3-1
Karşılaşma, 3-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Kazanmak geri dönüşümü hızlandırıyor
Milli Takımlar teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, temel amaçlarının istikralı bir takım haline gelebilmek olduğunu kaydederek, ''Kazanmak son derece sevindirici. Kazanmak oyuncuların geri dönüşümünü hızlandırıyor. Şimdiye kadar ortaya konulan performanstan memnunum'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 04:57
Anahtar Kelimeler:
Milli Takım57 YılZaferLizbonPolonya Maçı
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