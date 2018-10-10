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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) 2. etabı olan Alanya-Antalya etabı başladı.

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) 2. etabı olan Alanya-Antalya etabı başladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:02
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54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı başladı

ANTALYA

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) Alanya-Antalya etabının startını Şelale Meydanı'nda Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Toplam 20 takımdan 140 sporcunun yer aldığı turun ikinci günündeki Alanya-Antalya etabında bisikletçiler, 149,6 kilometre pedal çevirecek.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre yol kat edecek.

İstanbul'da 14 Ekim Pazar günü tamamlanacak turun 148,4 kilometrelik Konya-Konya etabında, genel klasmanda birinci olan Quick-Step Floors takımından Maximiliano Richeze turkuaz mayo, Türkiye Milli Takımı'ndan Onur Balkan da Türkiye güzellikleri mayosu ile Alanya-Antalya etabında mücadele ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu2.etap
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