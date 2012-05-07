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52 yıllık hasret sona erdi

2012 Londra Olimpiyatları'na vize alan (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, hem Türk voleybol tarihinde bir ilke imza attı hem de 52 yıldır takım sporlarında olimpiyatlara katılamayan Türkiye'nin bu özlemine son verdi.

52 yıllık hasret sona erdi

2012 Londra Olimpiyatları'na vize alan (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, hem Türk voleybol tarihinde bir ilke imza attı hem de 52 yıldır takım sporlarında olimpiyatlara katılamayan Türkiye'nin bu özlemine son verdi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:40
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52 yıllık hasret sona erdi

     ''Filenin sultanları'' TVF Başkent Salonu'nda 1-6 Mayıs tarihlerinde yapılan 2012 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla karşılaştı. (A) Grubu'nda sırasıyla Bulgaristan ve Hırvatistan'ı 3-0, Almanya'yı ise 3-1 yenerek, grubunu namağlup lider tamamlayan Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde son dünya şampiyonu Rusya ile eşleşti. 
     Fiziksel üstünlüğü dikkati çeken zorlu rakipleri karşısında müthiş bir mücadele sergileyen (A) Milliler, salonu hınca hınç dolduran seyircilerin de desteğiyle 3-1 galip gelmeyi başardı.
     (A) Milliler, finalde Polonya'yı 3-0 devirerek adını olimpiyatlara yazdırdı.
     Ay-yıldızlı ekip böylece hem Türk voleybol tarihinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu hem de 1960 Roma Olimpiyatları'ndan bu yana takım sporlarında olimpiyatlara katılamayan Türkiye'nin yüzünü güldürdü.
Türkiye, şimdiye kadar 6 kez futbol, 2 kez de basketbolda olimpiyatlara katıldı. 1924 Paris, 1928 Amsterdam, 1948 Londra ve 1960 Roma Olimpiyatları'nda takım sporlarından sadece futbolda boy gösteren Türkiye, 1936 Berlin ve 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda ise futbol ve basketbol takımlarıyla yer aldı.
     2012 Londra Olimpiyatları ise (A) Milli Bayan Voleybol takımının bu başarısıyla Türk spor tarihinde bir ilk olarak yerini almış oldu.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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