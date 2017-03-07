Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90967
ALTIN
145.019
DOLAR
3.6846
STERLIN
4.4936
EURO
3.8942
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Doların düşüşü hızlandı
Doların düşüşü hızlandı
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47 yıl
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
Borsa 91.000 puanı aştı
Borsa 91.000 puanı aştı

50 yaşındaki futbolcudan rekor

Japonya İkinci Lig ekibi Yokohama'da oynayan 50 yaşındaki Kazuyoshi Miura, profesyonel bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

50 yaşındaki futbolcudan rekor

Japonya İkinci Lig ekibi Yokohama'da oynayan 50 yaşındaki Kazuyoshi Miura, profesyonel bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

07 Mart 2017 Salı 13:49
5 Okunma
50 yaşındaki futbolcudan rekor

Japonya İkinci Lig ekibi Yokohama'da oynayan 50 yaşındaki Kazuyoshi Miura, profesyonel bir maçta forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını kazandı.

Takımının V-Varen Nagasaki ile karşılaştığı maçta 50 yaş 7 günlükken görev alan golcü oyuncu Miura, İngiliz Stanley Matthews'a ait rekoru ele geçirdi.

İki takım arasında 1-1 sona eren karşılaşmada 54 dakika sahada kalan Miura, 1965'te Stoke City formasıyla Fulham'a karşı oynanan mücadelede 50 yaş 5 günlükken görev yapan Matthews'u geride bıraktı.

Kırdığı rekorla ilgili FIFA'nın internet sitesine açıklamada bulunan Miura, "Matthews'un rekorunu kırmış olabilirim ama onun istatistikleri ve kariyerine ulaşmam imkansız." yorumunu yaptı.

Brezilya'da Santos ve İtalya'da Genoa gibi takımlarda da görev yapan deneyimli futbolcu Miura, 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez sahaya çıkıp 55 gol attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kazuyoshi MiuraFIFAFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli yüzücülerden 13 madalya
Milli yüzücülerden 13 madalya
Chelsea'ye yeni stat yapımı için izin çıktı
Chelsea'ye yeni stat yapımı için izin çıktı
Medipol Başakşehir sahasında galip
Medipol Başakşehir sahasında galip
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Liverpool, Arsenal'i 3 golle geçti
Barcelona liderliğini korudu
Barcelona liderliğini korudu
Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti
Antalyaspor-Galatasaray maçının dördüncü hakemi değişti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ