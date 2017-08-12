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4x100 metre bayrak yarışında Türkiye tarihinde ilk kez finalde

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerine katılan Türkiye, tarihinde ilk kez finale kaldı.

4x100 metre bayrak yarışında Türkiye tarihinde ilk kez finalde

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerine katılan Türkiye, tarihinde ilk kez finale kaldı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:34
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4x100 metre bayrak yarışında Türkiye tarihinde ilk kez finalde

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 metre bayrak yarışı elemelerine katılan Türkiye, tarihinde ilk kez finale kaldı. 

Erkekler 200 metrede dünya şampiyonu olan Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey ve Yiğitcan Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, İngiltere'nin başkenti Londra'da organize edilen şampiyonanın 9. gününde, erkekler 4x100 metre bayrak yarışı seçmeleri için piste çıktı.

Dokuzuncu kulvarda yarışan milli sporcular, 38.44 ile sezonun en iyi derecesine imza atarken, serilerini de 4. sırada tamamladı. Genel klasmanda yedinciliği elde eden Türkiye, tarihinde ilk kez finallerde madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.

Erkekler 100 metrede altın madalya kazanan Justin Gatlin'in yanı sıra Mike Rodgers, BeeJay Lee ve Christian Coleman'dan oluşan ABD, 37.70'lik zamanıyla seçmelerde ilk sırayı alırken, Nethaneel Mitchell-Blake, Daniel Talbot, Adam Gemili ve Chijindu UJah'ın yer aldığı Büyük Britanya 37.76 ile ikinci, Usain Bolt, Michael Campbell, Julian Forte ve Tyquendo Tracey ile yarışan son şampiyon Jamaika ise 37.95 ile üçüncü oldu.

Londra Olimpiyat Stadı'ndaki final bu akşam TSİ 23.50'de koşulacak.

AA

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