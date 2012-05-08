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"4+4+4" boksa umut oldu

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 4+4+4 eğitim sisteminin ,geleceğin şampiyon boksörlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

"4+4+4" boksa umut oldu

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 4+4+4 eğitim sisteminin ,geleceğin şampiyon boksörlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

08 Mayıs 2012 Salı 11:59
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ERZURUM - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ''4+4+4 eğitim sistemi''nin, geleceğin şampiyon boksörlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda okullaşmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ''Boks okulu yapmamız lazım, voleybol okulu olduğu gibi, basketbol olduğu gibi" dedi.
Boks yapacak çocuğun geçim sıkıntısı, eğitim sıkıntısı çekmeden, kafasında problemi olmadan çalışması gerektiğini dile getiren Gözgeç, şunları konuştu:
''Onun için bizim idealimiz bir boks okulu yapmak. Boks okulu derken şimdi 7 yaşında çocuğu alamayız boksa. 8 yıllık eğitim ne yapıyordu; 7 yaşında başlayıp, 15 yaşında okuldan çıkıyordu. 15'ten sonra zaten bize yaramaz. Niye çünkü 15'ten sonra boksör olan çocuk, günübirlik olur. Fakat bu 4+4+4 bizim için ve düşüncemiz için Türk sporunda devrim niteliğinde bir yenilik. Çocuk birinci dördü okuduktan sonra, ilkokuldan sonra zaten 6 yaşında girip 10 yaşında okulu bitti mi bizim alt minikler dediğimiz 10-12 yaş grubu oluyor. Üst minikler 12-14 yaş grubu. Dolayısıyla 10-14 yaş grubu bizim alt ve üst miniklerimiz. Çocuğun ortaokul dönemi, çocuğun tam kıvamında yani hangi spora daha yatkın, hangi spora daha eğilimli tam o döneme denk geliyor. İşte bu bizim için bulunmaz bir nimet oldu.''
Boks okulu açma projelerinin bulunduğu söyleyen Gözgeç, "Belediyeden 6.5 dönüm yer aldık. Eryaman'da bilabedel aldık. Türkiye Boks Federasyonu kullanımına tahsis edildi. Orası bizim için bir nimet. Orayla ilgili bir proje yapacağım. Önce bakanımıza, sonra Başbakanımıza sunacağız. İnşallah o arsa üzerinde Ankara'da bir boks okulu yapma hayalini kuruyorum'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:00
Anahtar Kelimeler:
4+4+4
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