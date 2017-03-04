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4 Türk sporcu finalde

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden 4 Türk sporcu, finale yükseldi.

4 Türk sporcu finalde

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden 4 Türk sporcu, finale yükseldi.

04 Mart 2017 Cumartesi 09:53
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4 Türk sporcu finalde

Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden 4 Türk sporcu, finale yükseldi.

Başkent Belgrad'daki Kombank Arena'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde, 5 branşta 10 Türk atlet mücadele etti.

Erkekler 3 bin metre seçmelerde ilk seride piste çıkan isimlerden Ali Kaya, 7.56.36'lık derecesiyle 5. olurken, Ramazan Özdemir ise 7.59.35'lik süresiyle yarışı 7. sırada tamamladı.

İkinci seride mücadele eden Aras Kaya ise 7.58.61'lik zamanıyla ikinci oldu. Üç milli sporcu da elde ettikleri derecelerin ardından final koşmaya hak kazandı.

Kadınlar 3 bin metre seçmelerinde Yasemin Can, 8.52.33'lük derecesiyle serisinde ve genel sıralamada birinci olarak adını finale yazdırdı. Aynı kategoride mücadele eden Tuğba Güvenç, 9.35.86'lık derecesiyle, Emine Hatun Tuna ise 9.36.78'lik zamanıyla serilerini son sırada bitirerek şampiyonaya veda etti.

İlk gün yarışları sonunda finale yükselen Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir ile Yasemin Can, 5 Mart Pazar günü madalya mücadelesi verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası4 Türk Sporcu
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