Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96400
ALTIN
144.661
DOLAR
3.5707
STERLIN
4.6433
EURO
4.0103
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer...
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek, dualara kazıyacağız
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek,...
Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev
Türk bilim adamına uluslararası örgütte...
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 144 bin liraya...

4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, teniste ikişer altın ve gümüş madalya elde etti.

4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, teniste ikişer altın ve gümüş madalya elde etti.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:03
23 Okunma
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya

BAKÜ

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın son gününde Türkiye, teniste ikişer altın ve gümüş madalya elde etti. 

Bakü Tenis Akademisi'nde yapılan müsabakalarda, kadın ve erkek tekler finalinde 4 Türk sporcu karşı karşıya geldi.

Kadınlarda Ayla Aksu 6-3 ve 6-2'lik setlerle Berfu Cengiz'i 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Berfu ise gümüş madalya kazandı.

Erkeklerde ise Altuğ Çelikbilek, 6-4'lük iki setle Anıl Yüksel'i 2-0 yenerek altın madalya elde etti. Anıl ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek (solda), takım arkadaşı Anıl Yüksel'i 2-0 yenerek altın madalyanın, Anıl ise gümüş madalyanın sahibi oldu.Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek (solda), takım arkadaşı Anıl Yüksel'i 2-0 yenerek altın madalyanın, Anıl ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Maçlardan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan altın madalyanın sahibi Altuğ Çelikbilek, "Çok mutluyum. Bu 13 günlük sürede alınacak tüm madalyaları kazandık. Takımla başladık, çiftlerle devam ettik ve sonunda teklerde de madalyaları topladık. Bugün ben kazandım ama aslında hepimiz kazandık." diye konuştu.

İslami Dayanışma Oyunları'nın olimpiyatlardan sonra en iyi organizasyon olduğunu vurgulayan milli tenisçi, "Özellikle Azerbaycan'daki organizasyon çok iyiydi. Konaklama, kort, yemek ve tesisler çok güzeldi. 4 sene önce Endonezya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda da oynadım. Orada bu seviyede değildim. Yine de 2 bronz almıştım. Burada da 3 altın madalya kazandım." ifadelerini kullandı.

Teklerde gümüş madalyanın sahibi olan Anıl Yüksel ise "Öncelikle arkadaşım Altuğ Çelikbilek'i tebrik ediyorum. Organizasyon çok güzel geçti. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk defa oynuyorum. Sonuçta milli formayı giymek çok güzel, bu yüzden gayet mutluyum. Antrenörlerimize, emeği geçen buradaki herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes çok iyi davrandı." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakaların sona erdiği tenis branşında Türkiye tüm altın madalyaları kazandı. Milli sporcular, takım ve çiftlerde ikişer altın, teklerde ikişer altın ve gümüş olmak üzere 8 madalyayla oyunları tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
4. İslami Dayanışma Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında geniş yer buldu
Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında geniş yer buldu
Fenerbahçe’nin zaferi İtalyan basınında
Fenerbahçe’nin zaferi İtalyan basınında
FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU
FENERBAHÇE BASKETBOL AVRUPA ŞAMPİYONU
TRABZON YİNE BERABERE
TRABZON YİNE BERABERE
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta
TFF 1. Lig'de gözler play-off'ta

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ