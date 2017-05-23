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4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz olmak üzere 195 madalya kazanarak, organizasyonun ev sahibi Azerbaycan'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz olmak üzere 195 madalya kazanarak, organizasyonun ev sahibi Azerbaycan'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:36
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4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası

BAKÜ -  4. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz olmak üzere 195 madalya kazanarak, organizasyonun ev sahibi Azerbaycan'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen oyunlarda ay-yıldızlılar, 21 branşın 20'sinde mücadele etti.

Sadece futbol branşında madalya kazanamayan milliler, yüzmede 57, atletizm-para atletizmde 23, güreşte 19, judo-görme engelli judoda 14, artistik cimnastik ve atıcılıkta 13'er, karate ve tekvandoda 11'er, teniste 8, halterde 7, wushuda 4, atlama ve masa tenisinde üçer, boks, hentbol ve 3'e 3 basketbolda ikişer, sutopu, ritmik cimnastik ve voleybolda birer madalya almayı başardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye 54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı organizasyonda, 2 bin çalışan ve 8 bin gönüllü görev aldı. Başkent Bakü'deki 16 farklı spor salonunda düzenlenen müsabakalar için 360 bin bilet satıldı.

Milliler ikinci oldu

Toplam madalya sayısında 195 ile lider olan Türkiye, altın madalyada Azerbaycan'ın gerisinde kalarak oyunları ikinci sırada tamamladı.

71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz olmak üzere 195 madalyayla ikinci sırada yer alan Türkiye'yi, ev sahibi Azerbaycan 75 altın, 50 gümüş ve 37 bronz olmak üzere 162 madalyayla geride bıraktı.

Endonezya'da 2013'te düzenlenen bir önceki İslami Dayanışma Oyunları'nda 23'ü altın olmak üzere 103 madalyayla kendine 5. sırada yer bulan Türkiye, böylece hem madalya sayısını hem de sıralamadaki yerini yukarı taşıdı.

Kadın milli sporcular oyunlara damga vurdu

Bu organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcular arasında kadınlar, aldıkları 97 madalyayla ön plana çıktı.

Türkiye'yi temsil eden 336 sporcunun 132'sini oluşturan kadınlar, 195 madalyanın 97'sini toplarken, 204 erkek sporcu, 95 madalya kazandı. 3 madalyayı ise atıcılıktaki karışık takımlar (kadın-erkek) elde etti.

Oyunlarda 8 bin gönüllü görev aldı

Organizasyonun verdiği bilgiye göre, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na 12 bin 500 kişi, gönüllü olmak için başvuruda bulundu.

Bu adaylar arasından yapılan seçmeler sonunda 8 bin gönüllü organizasyonda görev yaptı.

Müsabakaların tamamı başkent Bakü'de yapılırken, 21 branş için 16 farklı spor salonu kullanıldı.

Türkiye en başarılı organizasyonunu geçirdi

Oyunlara 3. kez katılan Türkiye, en başarılı organizasyonunu geçirdi. Ay-yıldızlılar daha önceki iki İslami Dayanışma Oyunları'nda kazandığı madalya sayısından fazlasını burada kazandı.

İlki 2005'te Suudi Arabistan'da düzenlenen oyunlarda milliler, bir altın, üçer gümüş ve bronz olmak üzere 7 madalyayla 15. olmuştu.

2009'da İran'da gerçekleşemeyen organizasyonun üçüncüsü Endonezya'daki oyunlarda ay-yıldızlılar 23 altın, 30 gümüş ve 50 bronz olmak üzere toplamda 103 madalyayla 5. sırada yer almıştı.

Azerbaycan'da ise 71 altın, 67 gümüş 57 bronz olmak üzere 192 madalyanın sahibi olan Türkiye, oyunlar tarihinin en başarılı dönemini geçirdi.

Oyunların beşincisi, 2021 yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
4. İslami Dayanışma OyunlarıTürkiye
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