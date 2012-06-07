37 yıllık hasretine son vermek istiyor

İSTANBUL - Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes karşısında 3-1 önde bulunan

Beşiktaş Milangaz

, yarınki maçı da kazanarak, 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.



Siyah-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak serinin beşinci maçını kazanırsa, durumu 4-1 yaparak, 37 yıl sonra tarihindeki 2. şampiyonluğuna ulaşacak.

Beşiktaş, 1974-75 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, yarın şampiyonluğa ulaşırsa 1983-84 sezonundan beri uygulanan play-off sisteminde ilk kez şampiyon olacak.



Rekor Anadolu Efes'te

13 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sezon Anadolu Efes adıyla mücadele eden 'Efes Pilsen', lig tarihinde en fazla mutlu sona ulaşan takım unvanına sahip bulunuyor.

Ligde 5 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe Ülker, futbolun ''3 Büyükler'i içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım durumunda bulunuyor.

Futbolun ''3 Büyükler''inden Galatasaray ise erkekler basketbolda 22 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı.

1966-67 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.