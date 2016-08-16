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32 yıllık kariyerde 15 kez kupa sevinci

Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine teknik direktörlük görevine getirmek için İstanbul'a çağırdığı Hollandalı çalıştırıcı, ülkesinin yanı sıra bir çok önemli kulüp ve milli takımda görev yaptı.

32 yıllık kariyerde 15 kez kupa sevinci

Fenerbahçe'de Pereira'nın yerine teknik direktörlük görevine getirmek için İstanbul'a çağırdığı Hollandalı çalıştırıcı, ülkesinin yanı sıra bir çok önemli kulüp ve milli takımda görev yaptı.

16 Ağustos 2016 Salı 11:57
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32 yıllık kariyerde 15 kez kupa sevinci

 Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, 32 yıllık teknik adamlık kariyerinde birçok başarı elde etti.

Sarı-lacivertlilerin Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturtmayı düşündüğü isim olan Advocaat, Hollanda'nın Lahey kentinde 27 Eylül 1947'de dünyaya geldi. Advocaat, profesyonel futbol hayatına 1966-1967 sezonunda ülkesinin takımlarından ADO Den Haag'da başladı. Orta sahada forma giyen ve yaklaşık 20 sezon futbol oynayan Hollandalı teknik adam, ülkesinin Roda, VVV Venlo, Sparta Rotterdam ve Utrecht takımlarının yanı sıra ABD ve Belçika'da top koşturdu.

Utrecht formasıyla 1983-1984 sezonu sonunda futbolu bırakan Advocaat, teknik adamlık kariyerine 1984-1985 sezonunda Hollanda Milli Takımı'nda antrenör olarak başladı. Üç yıl milli takımda antrenörlük yapan Advocaat, dönemin başarılı Hollandalı teknik direktörlerinden Rinus Michels, Leo Beenhakker ve Kees Rijvers ile çalıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini 1987-1988 sezonunda Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Haarlem'de yaşayan Advocaat, ilk sezonunda ligi 9. sırada bitirdi.

Haarlem'in yanı sıra ülkesinin takımlarından SVV Schiedam ve Dordrecht takımlarında teknik direktörlük yapan 68 yaşındaki teknik adam, 1992 yılında yeniden Hollanda Milli Takımı'nda Rinus Michels'in yardımcılığına getirildi. Hollandalı çalıştırıcı, ilk ciddi teknik adamlık deneyimini aynı yıl Michels'in ayrılmasından sonra milli takımın başına getirilerek yaşadı. Advocaat, Hollanda Milli Takımı'nda 1992-1994 ve 2002-2004 yıllarında görev yaptı.

UEFA Kupası'nı kaldırdı

Teknik direktörlük kariyerinde 15 kez kupa kaldırma sevinci yaşayanAdvocaat'ın en önemli başarısı Zenit'in başında UEFA Kupası'nı kazanmak oldu.

Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu SVV Schiedam'ı ikinci ligden birinci lige çıkararak elde eden Advocaat, yaklaşık 32 yıla 15 kupa sığdırdı. Deneyimli teknik direktör, Glasgow Rangers ile iki, PSV Eindhoven ve Zenit ile birer kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu Kupası'nı bir, Hollandalı efsane futbolcu Johan Cruyff adına düzenlenen Hollanda Süper Kupası'nı ise üç kez kaldıran 68 yaşındaki teknik direktör, İskoçya Kupası'nda iki, İskoçya Lig Kupası ve Rusya Süper Kupası'nda da birer kez mutlu sona ulaştı.

Advocaat'ın uluslararası arenadaki en büyük başarısı ise Rusya'nın Zenit takımı ile UEFA Kupası'nı kazanması oldu. 2007-2008 sezonunda Advocaat'ın başında olduğu Zenit, UEFA Kupası finalinde Glasgow Rangers'ı yenerek Avrupa'nın kulüpler arasındaki en prestijli ikinci organizasyonunda şampiyon oldu. Advocaat, Zenit ile aynı yıl UEFA Süper Kupa'yı da alarak, başarısını taçlandırdı.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 11:58
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDick AdvocaatADO Den HaagFutbolUEFA Kupası
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