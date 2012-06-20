3 yıl daha Fenerbahçe'de

İSTANBUL

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ'den İMKB'ye yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Bekir İrtegün ile sona eren sözleşme 3 yıl süre ile (2014-2015 sezon sonuna kadar) uzatılmıştır'' denildi.

Açıklamada, sözleşmede yapılan yenileme çerçevesinde Bekir İrtegün'e 2012-2013 sezonu için 1.250.000 avro, 2013-2014 sezonu için 1.350.000 avro, 2014-2015 sezonu için de 1.450.000 avro garanti ücret ve tüm sezonlarda maç başı 15 bin avro ücret ödeneceği bildirildi.