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3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Bekir İrtegün'ün sona eren sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Bekir İrtegün'ün sona eren sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 09:20
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3 yıl daha Fenerbahçe'de

İSTANBUL

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret AŞ'den İMKB'ye yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Bekir İrtegün ile sona eren sözleşme 3 yıl süre ile (2014-2015 sezon sonuna kadar) uzatılmıştır'' denildi.
Açıklamada, sözleşmede yapılan yenileme çerçevesinde Bekir İrtegün'e 2012-2013 sezonu için 1.250.000 avro, 2013-2014 sezonu için 1.350.000 avro, 2014-2015 sezonu için de 1.450.000 avro garanti ücret ve tüm sezonlarda maç başı 15 bin avro ücret ödeneceği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 01:22
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