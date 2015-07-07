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3 maçta 114 gol yediler

Oynadığı kötü futbol ile gündeme gelmeyi başaran Mikronezya 23 Yaş Altı Milli Takımı, mücadele ettiği Pasifik Oyunları'nda 3 maçta toplam 114 gol yedi.

3 maçta 114 gol yediler

Oynadığı kötü futbol ile gündeme gelmeyi başaran Mikronezya 23 Yaş Altı Milli Takımı, mücadele ettiği Pasifik Oyunları'nda 3 maçta toplam 114 gol yedi.

07 Temmuz 2015 Salı 23:53
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3 maçta 114 gol yediler
NEW YORK - Oynadığı kötü futbol ile gündeme gelmeyi başaran Mikronezya 23 Yaş Altı Milli Takımı, mücadele ettiği Pasifik Oyunları'nda 3 maçta toplam 114 gol yedi.

Papua Yeni Gine'nin Port Moresby kentinde devam eden 15. Pasifik Oyunları'nda futbol tarihine geçen inanılması zor sonuçlar alınıyor. Brezilya 2016 Yaz Olimpiyatları öncesi önemli bir hazırlık etabı olarak kabul edilen oyunlara, yaklaşık 100 bin nüfuslu Okyanusya ülkesi Mikronezya’nın aldığı birbirinden kötü sonuçlar damgasını vurdu.

A Grubu'nda Tahiti ile oynadığı ilk maçı 30-0, Fiji ile yaptığı ikinci maçı 38-0 kaybeden Mikronezya 23 Yaş Altı Milli Takımı son olarak Vanuatu’ya 46-0 yenildi.

Mikronezya'nın FIFA üyesi olmaması ve karşılaşmaların 23 Yaş Altı kategorisinde olması nedeniyle skorların rekorlar kitabına girmeyeceği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 09:44
Anahtar Kelimeler:
önce Vatan3 Maç114 Gol
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