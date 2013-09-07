3. İslam Dostluk Oyunları Endonezya'da

ANKARA - 3. İslam Dostluk Oyunları, 22 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Endonezya'da düzenlenecek.

Güney Sumatra'nın başkenti Palembang'ın evsahipliğinde, 55 ülkenin katılımıyla düzenlenecek oyunlarda Türkiye, 12 branşta 160'a yakın sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye atletizm, badminton, basketbol, futbol, halter, karate, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında madalya arayacak.

İslam Dostluk Oyunları Federasyonu'nun (ISSF) organizatörlüğünde, İslam Konferansı Örgütü'ne (İKÖ) üye ülkelerin katıldığı oyunların ilki, 2005 yılında Suudi Arabistan'da düzenlendi. Dört yılda bir yapılması kararlaştıran oyunların ikincisinin, İran'da düzenlenmesi bekleniyordu.

İran'da ilk olarak 2009 Ekim ayında yapılmasına karar verilen oyunlar, İran ve Arap dünyası arasındaki sorunlar nedeniyle 2010 Nisan ayına ertelendi. Ancak başka nedenlerden ötürü oyunların ikincisi gerçekleşmedi.

Oyunlara, üye ülkelerin gayrimüslüm sporcuları da katılabiliyor.

4. İslam Dostluk Oyunları, 2017 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.