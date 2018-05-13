Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”

3. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün

3. Etnospor Kültür Festivali'nde beşinci ve son gün müsabakaları ile gösterileri başladı.

3. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün

3. Etnospor Kültür Festivali'nde beşinci ve son gün müsabakaları ile gösterileri başladı.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:25
16 Okunma
3. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün

Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı güreşler, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve mas güreşi müsabakaları yapılacak.

Festivalde ayrıca sovgat atlı, mehteran ve kılıç-kalkan gösterileri ile duvak açma töreni ve çadır etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ziyaretçiler ayrıca festival alanında okçuluk talimi de yapabilecek.

Gelinleri Sergisi büyük ilgi gördü

Organizasyon kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan Gelinleri Sergisi, vatandaşların en çok ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.

Sergide İzmir, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Edirne, Çorum, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Tekirdağ, Bartın, Çanakkale, Denizli, Bursa, Muğla ve Antalya yörelerinden tarihi gelin ve damat kıyafetleri yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
3. Etnospor Kültür Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neymar PSG'de kalıyor
Neymar PSG'de kalıyor
'Wenger benim futboldaki babamdı'
'Wenger benim futboldaki babamdı'
TFF Tahkim Kurulu Mustafa Er'in cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu Mustafa Er'in cezasını onadı
Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak
Beşiktaş'ta mali kongre yarın yapılacak
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda
Raptors'ta Casey dönemi sona erdi
Raptors'ta Casey dönemi sona erdi
Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşacak
Real Sociedad'ın efsane oyuncusuna özel veda
Real Sociedad'ın efsane oyuncusuna özel veda
Arda Turan'a verilen ceza İspanya gündeminde
Arda Turan'a verilen ceza İspanya gündeminde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ