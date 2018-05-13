3. Etnospor Kültür Festivali'nde son gün

Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 3. Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı güreşler, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve mas güreşi müsabakaları yapılacak.

Festivalde ayrıca sovgat atlı, mehteran ve kılıç-kalkan gösterileri ile duvak açma töreni ve çadır etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Ziyaretçiler ayrıca festival alanında okçuluk talimi de yapabilecek.

Gelinleri Sergisi büyük ilgi gördü

Organizasyon kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan Gelinleri Sergisi, vatandaşların en çok ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.

Sergide İzmir, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Edirne, Çorum, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Tekirdağ, Bartın, Çanakkale, Denizli, Bursa, Muğla ve Antalya yörelerinden tarihi gelin ve damat kıyafetleri yer aldı.