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3 bin lirayla 10 bin liralık hayat

UEFA'nın Türk takımlarına verdiği cezayı değerlendiren uzmanlar, futbolun BDDK'sının kurulması gerektiğini söyledi

3 bin lirayla 10 bin liralık hayat

UEFA'nın Türk takımlarına verdiği cezayı değerlendiren uzmanlar, futbolun BDDK'sının kurulması gerektiğini söyledi

31 Mayıs 2012 Perşembe 13:45
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3 bin lirayla 10 bin liralık hayat
ANKARA - Şike soruşturması nedeniyle yaklaşık 1 yıldır zor günler geçiren Türk futbolu, Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'un UEFA'nın mali konularla ilgili Disiplin Komitesi'ne sevk edilerek, bir yıl Avrupa kupalarından men cezası almasıyla yeni bir şok yaşadı.

Cezayı değerlendiren uzmanlar, bankacılık sektörünü denetleyen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) benzeri bir yapı kurularak, kulüplerin mali yapısının denetlenmesi gerektiğini savundu.
Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar konuya ilişkin olarak, ''Kulüplerin mali yapılarını denetleyecek yapı kurulmazsa, ileride daha çok üzüleceğimiz kararlarla karşılaşabiliriz'' dedi.
Spor yazarı ve ekonomist Deniz Gökçe ise kulüplerin 3 bin liralık gelirle 10 bin liralık hayat yaşayanlar gibi olduğunu belirterek, bu çarpıklığa artık 'dur' denilmesinin gerektiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 05:48
Anahtar Kelimeler:
UEFA
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