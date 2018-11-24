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'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, "3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ancak bakıldığında iki puan her iki takım için de kayıp." dedi.

'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Kocaman, "3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Ancak bakıldığında iki puan her iki takım için de kayıp." dedi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:43
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'3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik'

İSTANBUL

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman, düşündüklerini sahaya yansıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin cezalar ve sakatlıklardan dolayı dar bir kadrosu vardı. Biz de ritmi ayarlayarak rakibi hırpalamak zorundaydık. İlk yarı hızlı başladılar. Bu dönemi atlattıktan sonra oyuna tutunduk. İkinci yarı doğru oynama oranımız arttı ve bu da karşılığını verdi. 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sahalarda ender görülen bir golle geriye düştük. Ondan sonra reaksiyon vermek bizim için önemliydi. Ancak bakıldığında iki puan her iki takım için de kayıp."

Aykut Kocaman, Galatasaraylı Serdar Aziz'in gördüğü kırmızı kartla ilgili bir soru üzerine, "Serdar Aziz'in doğrudan topu hakemin üzerine attığını gördüm. Başka bir şey görmedim. Pozisyon açık." diye konuştu.

"İş sadakatlerine, ahlaklarına kefilim"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un antrenman verilerini sızdırmakla suçladığı antrenörlerle Atiker Konyaspor'da birlikte çalışmasıyla ilgili soru üzerine şunları ifade etti:

"Kesinlikle ne hainlik ne de başka bir şeyle ilgisi olan insanlar. Yanlış bir durum. Ben uzun zamandır onlarla çalışıyorum. İş sadakatlerine, ahlaklarına da kefilim. Tersi olsaydı zaten beraber olmazdım. Biraz daha sesiz kalmaya çalışıyoruz. Haksız olduğumuz için değil, ortalığı fazla velveleye vermemek için. Yanlışları olduğuna inansaydım zaten beraber olma ihtimalimiz olmazdı. Bence konuya girmemekte fayda var. Baştan aşağıya yanlış bir konu."

Kocaman, bir basın mensubunun "A Milli Takım'dan teklif gelirse Atiker Konyaspor'dan çıkış maddeniz var mı?" şeklindeki sorusuna "Ben kararımı verdim. Milli görevi reddetme gibi bir şey değil. Milli görev için başka bir seviyedir. Bu herkes için böyledir. 'Kontratta bu madde var mı yok mu?' tarafı benim bakış açımla doğru değil. Orası bir görev yeri. Eğer böyle şey düşünülürse bu başka bir türlü formatlanabilir. Yani bunun benim kontratımda yazmasıyla alakası yok. Ancak öbür tarafa geçtiğinizde ben kararımı verdim." yanıtını verdi.

Galatasaray'dan toplantıya katılım olmadı

Galatasaray cephesinden kimse basın toplantısına katılmadı.

Karşılaşmada takımın başında bulunan yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin, basın toplantısına gelmeden stattan ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporGalatasaraySüper Lig
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