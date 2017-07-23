29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı genel klasmanda Rus sporcular erkeklerde Evgeny Eliseev, kadınlarda ise Kristina Kochetkova kazandı.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayarak, Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa 49 ülkeden erkek ve kadın 2 bin 277 yüzücü katıldı.

Yarışta sporcuların ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceler belirlendi. Yüzücülere parkur boyunca herhangi bir sıkıntı durumunda müdahale etmek için çeşitli deniz araçları eşlik etti.

Birinciler Rusya'dan

Geçen yıl "dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen yarışta birinciler Rusya'dan çıktı. Genel klasmanda erkeklerde Eliseev, 50 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Doğukan Ulaç ikinci, Erge Can Gezmiş üçüncülüğü aldı.

Kadınlarda ise Kochetkova, 54 dakika 57 saniye ile ilk sırayı aldı, geçen yılın şampiyonu Nilay Erkal yarışı ikinci, Buse Topçu ise üçüncü olarak tamamladı.

İlk üçe giren sporculara madalya ve ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim verdi.

Öte yandan yarışların başladığı ilk yıldan itibaren her organizasyonda yüzen 87 yaşındaki Levent Aksüt bu sene de İstanbul Boğazı'nda en yaşlı sporcu olarak kulaç attı.