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27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, ÖSYM ile yaptığı çalışmayla 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, aynı gün ve aynı saatte İspanya'da sınava katılabilecek.

27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, ÖSYM ile yaptığı çalışmayla 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, aynı gün ve aynı saatte İspanya'da sınava katılabilecek.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:23
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27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile gerçekleştirdiği çalışmayla 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, aynı gün ve aynı saatte İspanya'da sınava katılabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 18. Akdeniz Oyunları'nın 22 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Tarragona kentinde düzenleneceği, oyunlara katılacak milli sporculardan 27'sinin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu ülkede katılabilecekleri bildirildi.

Açıklamada "ÖSYM Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda 2018 YKS sınav tarihinde İspanya'da bulunan ve sınava girme hakkı bulunan milli sporcuların sınavlarına bu ülkede girebilmeleri sağlanmıştır." denildi.

Milli sporcular, Türkiye'de yapılan sınavla aynı anda sınava başlayacak.

Sınavda futboldan 9, sutopundan 5, voleybol ve bokstan 4'er, hentboldan 2, tekvando, bocce ve tenisten de birer sporcu yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığÖSYMYKS18. Akdeniz Oyunları
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