Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90396
ALTIN
144.116
DOLAR
3.6331
STERLIN
4.5099
EURO
3.9077
Konutta 20 yıla varan kredi
Konutta 20 yıla varan kredi
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
Sevgihan "KALPSİZ" dedi
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
ABD'de 'Cumhuriyet Buluşması'
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor...

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Down Sendromu Derneği'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanına takım uçağıyla götürdü.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Down Sendromu Derneği'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanına takım uçağıyla götürdü.

20 Mart 2017 Pazartesi 13:24
6 Okunma
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Anadolu Efes Spor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında, Down Sendromu Derneği'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanına götürdü.

Atatürk Havalimanı'ndan, takım uçağıyla Litvanya’ya hareket eden Down sendromlu Robert Cem Osborn ile Şule İnan adındaki gençler, Zalgiris Kaunas deplasmanında Special Olympics bünyesindeki altı sporcu ile karşılaşmanın devre arasında seyircileri selamlayacak. Anadolu Efes Spor Kulübü, gerçekleştireceği bu çalışmayla birlikte iki ülke toplumu için değerli bir farkındalık yaratacak.

Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne Anadolu Efes teknik kadrosu ve oyuncularıyla gelen Down Sendromlu gençler, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Kulübün Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, yaptığı açıklamada, Dünya Down Sendromu Günü'nde Zalgiris ile güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, genç arkadaşlarla maça gideceklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes Spor Kulübü21 Mart Dünya Down Sendromu GünüLitvanyaZalgiris Kaunas Deplasmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kaybolup gitmek istemiyorum'
'Kaybolup gitmek istemiyorum'
Indian Wells'te şampiyon Federer
Indian Wells'te şampiyon Federer
Avrupa'da Türk heyecanı
Avrupa'da Türk heyecanı
'Messi'nin rakamları inanılmaz'
'Messi'nin rakamları inanılmaz'
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor berabere kaldı
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor'u mağlup etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ