Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94914
ALTIN
193.571
DOLAR
4.6482
STERLİN
6.1985
EURO
5.4688
2026 FIFA Dünya Kupası üç ülkede yapılacak
2026 FIFA Dünya Kupası üç...
İranlı turistler bayramda Van'ı tercih etti
İranlı turistler bayramda Van'ı tercih...
Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı
Baklava üreticilerini bayram telaşı sardı
Şarjda bırakılan batarya yangına neden oldu
Şarjda bırakılan batarya yangına neden...
"Altın madalya kazanmak istiyorum"
"Altın madalya kazanmak istiyorum"
Flaş Haber
Ferdi Bozduman Yine Konuştu
Kapat

2026 FIFA Dünya Kupası üç ülkede yapılacak

68. FIFA Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası üç ülkede yapılacak

68. FIFA Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:23
0 Okunma
2026 FIFA Dünya Kupası üç ülkede yapılacak

MOSKOVA

2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 68. olağan kongresi, Rusya'da gerçekleştirildi.

FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilen kongrede yapılan oylama sonucunda 2026 yılında düzenlenecek 23. Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu.

Kongrede yapılan oylama sonucunda ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı geçerli 200 oyun 134'ünü alırken, Fas 65 oy aldı. 1 oy ise tarafsız olarak verildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini aldığı 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 32 yerine 48 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Turnuvadaki 80 maçın 60'ı ABD, 10'u Kanada ve 10'u da Meksika'da oynanacak.

Kanada, ABD ve Meksika'da, Dünya Kupası için toplam 17 stat kullanılacak.

Fas, 1994, 1998, 2006 ve 2010 yıllarında da Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylığını koymuş fakat kazanamamıştı.

Kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.

Kongre öncesinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Putin de kongrede

Moskova'daki kongrede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir konuşma yaptı.

Şampiyonaya ev sahipliği yapacakları için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Putin, Dünya Kupası'nın yalnızca bir şov olmadığını, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştıran öneminin olduğunun da altını çizdi.

Konuşma yapmak için kürsüye gelen Putin'i salondaki herkes ayakta alkışladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino da ev sahiplikleri için Putin'e teşekkürlerini iletti. 

2026 Dünya Kupası kontenjanları

Dünya Kupası tarihinde takım sayısının ilk kez 48'e çıkacağı 2026'daki turnuvaya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) 16, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) 9, Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) 8, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) 6'şar, Okyanusya Futbol Konfederasyonundan (OFC) bir ülke katılacak.

Dünya Kupası için kalan 2 kontenjanın sahibi, 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek play-off maçlarıyla belli olacak.

69. FIFA Kongresi 5 Haziran 2019'da Paris'te gerçekleştirilecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
2026 FIFA Dünya Kupası68. FIFA Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Altın madalya kazanmak istiyorum"
"Altın madalya kazanmak istiyorum"
2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor
2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor
Sivassporlu futbolcu Muhammet Demir, ikinci kez baba oldu
Sivassporlu futbolcu Muhammet Demir, ikinci kez baba oldu
Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı
Watford, Deulofeu'yu transfer etti
Watford, Deulofeu'yu transfer etti
2018 DÜNYA KUPASINA DOĞRU
2018 DÜNYA KUPASINA DOĞRU
20 kupada 37,5 milyon seyirci
20 kupada 37,5 milyon seyirci
Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı
Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı
27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek
27 milli sporcu İspanya'da 2018 YKS'ye girebilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ